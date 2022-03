Mario Irivarren desmiente rumores que lo relacionaron con Luciana Fuster en el pasado: “Nunca nos besamos”

Mario Irivarren desmiente haber besado a Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Tras culminar su contrato con Esto es Guerra, Mario Irivarren es libre para presentarse en cualquier programa de televisión, por lo que llegó hasta el set de Amor y Fuego para una entrevista con sus conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

El popular ‘Peluchín’, con ayuda de sus seguidores, le consultó al exchico reality si era cierto el rumor que entre él y Luciana Fuster hubo un beso. “Pregúntale a Mario si se ‘chapó’ a Luciana estando con Ivana”, dijo.

De inmediato, Mario Irivarren negó dichas afirmaciones y señaló que nunca tuvo algún tipo de acercamiento sentimental con la ahora pareja de Patricio Parodi. “ No, no me chapé a Luciana. Si he escuchado que han hablado de eso , y me imagino yo que es un rumor que ha salido de las paredes del programa, pero no ha pasado”, comentó.

Sin embargo, Rodrigo González lo encaró y señaló que la modelo le dijo detrás de cámaras que ella y Mario Irivarren tuvieron un beso cuando ella se encontraba ebria. “A mí Luciana me dijo que cuando estuvo borracha ‘chapó’ contigo”, comentó.

Pese a la insistencia del conductora de televisión, el modelo se mantuvo firme en su postura y volvió a señalar que dicho rumor era totalmente falso. “ Como te digo, yo nunca tuve nada con Luciana, sino, yo te diría ”, añadió.

Rodrigo González no se quedó de brazos cruzados y le dijo que él habló directamente con Luciana Fuster, por lo que no creía en sus palabras. “Ella no me respondió en cámaras y me dijo detrás de cámaras: ‘Sí, lo que pasa es que ese día estaba borracha’. Luego en cámaras yo se lo eché en cara”.

Por su parte, Mario Irivarren volvió a señalar que él no tenía idea de lo que su excompañera había dicho y que tendrían que volverle a preguntar a ella por qué afirmó algo que no es cierto.

“ Pasó lo mismo con más personas, pero porque alguien venía y le decía que Mario tuvo algo con tal. Yo en mi cabeza decía.... Tuve un inconveniente parecido con Rosángela y yo con Rosángela tengo un relación muy de trabajo, no nos hemos visto ni siquiera fuera del programa”, añadió.

Mario Irivarren descartó haber tenido algún tipo de acercamiento sentimental con Luciana Fuster en el pasado.

MARIO IRIVARREN ACONSEJA A LUCIANA FUSTER

Hace unas semanas Lucina Fuster señaló que era víctima de un cargamontón en las redes sociales y televisión por empezar a salir con Patricio Parodi. Ante ello, Mario Irivarren se animó a darle un consejo a su excompañera de programa.

“Lo veo desde dos puntos de vistas: desde el punto de vista del televidente y del artista porque lo he sufrido. Si lo viera del punto de vista del televidente, le diría que no diga nada porque por cualquier cosa te van a chancar ”, aseguró inicialmente.

Asimismo, el exchico reality le aconsejó que se defienda si se siente atacada por la prensa. “Si lo viera del punto del artista, le diría que si te sientes atacada, defiéndete”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: