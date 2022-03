Rebeca Escribens sobre Stephanie Cayo y Magaly Solier: “Ruego que dejen de compararlas”

Rebeca Escribens no quiere que se compare más a Stephanie Cayo con Magaly Solier. (Foto: Captura / Instagram)

Rebeca Escribens no dudó en alzar su voz de protesta en contra de las comparaciones que muchos usuarios hicieron en Twitter entre las actrices Stephanie Cayo y Magaly Solier luego que se desatara la polémica por las películas Hasta que nos volvamos a encontrar y Lina en Lima.

Cabe resaltar que su pronunciamiento se da tras las fuertes críticas que viene recibiendo la integrante de la familia Cayo por protagonizar la primera cinta peruana grabada para Netflix, pues muchos aseguraron que ella no representaba a la mujer andina que existe en nuestro país ya que radica en el extranjero.

De inmediato, los usuarios la compararon con la protagónica de la ‘Teta Asustada’ porque anunció que estrenará su próxima película chilena en los cines peruanos el próximo jueves 24 de marzo.

“Stephanie es una actriz cumplidora no es mala, y con éxito internacional la mejor y más galardonada es Magaly Solier. Stephanie no ha ganado nada a nivela actoral, ni en Perú ni afuera (extranjero), eso de éxito es más porque es conocida y muy guapa”, se lee en Twitter.

Es por ello que, la conductora de espectáculos utilizó su espacio de televisión matutino para dirigirse a todos los televidentes y seguidores de ambas figuras del cine nacional y pedirles que dejen de enfrentar a las actrices, pues las dos son muy buenas en su trabajo.

“Finalmente, las dos son peruanas, las dos han tenido la oportunidad, como muchas actrices peruanas, de interpretar el personaje que Stephanie Cayo ha hecho en ‘te volveré a encontrar’, la primera película peruana en Netflix”, comenzó diciendo la conductora de América Espectáculos.

“Yo les ruego en las redes sociales y en general que dejen de estar enemistando a estás dos maravillosas actrices de renombre a nivel internacional, por su lado Stephanie Cayo y por el otro a Magaly Solier, felicidades a las dos por su trabajo, excelentes actrices”, agregó.

Cabe mencionar que cuando se anunció que Netflix realizaría su primera producción en el Perú, a los pocos días inició la pandemia de COVID-19 y este tuvo que ser suspendido, por lo que no se sabía si finalmente este proyecto vería la luz.

Magaly Solier se refirió a las críticas que viene recibiendo Stephanie Cayo. (Foto: Instagram)

BRUNO ASCENZO TAMBIÉN SE DEFIENDE ANTE LAS CRÍTICAS

Tras el estreno de su película, el director Bruno Ascenzo tuvo una entrevista con RPP y señaló que la idea de haber grabado en diferentes parte de nuestro país fue para captar la atención del público extranjero y así se animen a visitar el Perú.

“Es importante que nos demos cuenta de lo que tenemos, muchos países utilizan la industria cinematográfica para darse a conocer al mundo: ‘Game of Thrones’ y Croacia, muchas producciones que ayuden a que se reactiven ciertas industrias que se han visto afectadas con la pandemia. Ojalá la película logré aportar a ello y lo logre un poquito, con eso decir: ‘tarea cumplida’”, mencionó.

“Mi idea era hacer una película de viajes, inicialmente no era una comedia romántica al 100%, eso empezó a construirse una vez que Netflix entró en el panorama de juego, pero fue una película que se fue bocetando, podría ser así, me gustaría ir a tales locaciones, al inicio no se pasaba por las tres locaciones en las que al final se rodó”, comentó.

SEGUIR LEYENDO