Congreso alcanza las firmas y presenta moción de censura contra ministro de Salud, Hernán Condori

Hernán Condori acudió al pleno del Congreso para responder las preguntas del pliego interpelatorio.

Esta noche, el Congreso de la República alcanzó las 33 firmas para presentar una nueva moción de censura en contra el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernán Condori, quien fue interpelado el pasado 16 de marzo.

En aquella ocasión, la bancada de Renovación Popular, a través de su vocero Jorge Montoya, anunció que le darían un mes de plazo al ministro para evaluar su gestión. Sin embargo, el exalmirante fue uno de los últimos 4 congresistas que firmaron la iniciativa, al igual que sus correligionarios José Cueto y María Jáuregui.

“Primó la sensatez, me alegra muchísimo que contemos con 3 firmas de Renovación Popular. Condori ha demostrado no estar apto para encabezar el sistema de salud. Somos el país que mejor ha manejado la pandemia, por eso el sector Salud merece un manejo responsable, cosa que no vemos en el señor ministro. Es necesario que una personas capaz y profesional esté a la cabeza de este sector”, comentó la parlamentaria de Avanza País, Adriana Tudela, a Canal N sobre la iniciativa de su compañero de bancada Diego Bazán.

Los congresistas de Fuerza Popular, al igual a los de Perú Libre y Perú Democrático, se abstuvieron a firmar la moción de censura. En total, fueron 10 legisladores de Avanza País, 2 de Juntos por el Perú, 3 del Partido Morado, 7 de Alianza para el Progreso, 3 de Somos Perú, 3 de Acción Popular, 3 de Renovación Popular y 2 no agrupados.

Estos son los congresistas que firmaron la moción de censura presentada en contra del ministro de Salud, Hernán Condori:

Avanza País

-Diego Bazán.

-Adriana Tudela.

-Yessica Amuruz.

-Norma Yarrow.

-José Williams.

-Diana Gonzales.

-María Córdoba.

-Juan Burgos.

-Alejandro Cavero.

-Patricia Chirinos.

Acción Popular

-Juan Carlos Mori.

-Karol Paredes

-José Arriola.

Juntos por el Perú

-Ruth Luque.

-Sigrid Bazán.

Alianza para el Progreso

-Roberto Chiabra.

-Heidy Juárez.

-Lady Camones.

-Alejandro Soto.

-Eduardo Salhuana.

-Gladys Echaíz.

-Cheryl Trigozo.

Partido Morado

-Susel Paredes.

-Edgar Málaga.

-Flor Pablo Medina.

Somos Perú

-Yorel Alcarraz.

-Wilmar Elera.

-Alfredo Azurín.

Renovación Popular

-Jorge Montoya.

-José Cueto.

-María Jáuregui.

No agrupados

-Carlos Anderson.

-Enrique Wong.

