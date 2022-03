Hernando Cevallos defiende compra de vacunas AstraZeneca: “El problema es que bajó el ritmo de vacunación”

El exministro de Salud señaló que las vacunas AstraZeneca llegaron con meses de retraso. | Foto: Composición (Infobae)

El tema de la desaceleración de la vacunación y el pronto vencimiento de un lote importante de vacunas está llamando la atención de muchas personas en el sector Salud. Cuando fue consultado al respecto, el ministro de Salud, Hernán Condori, dijo que el vencimiento de las vacunas es responsabilidad de sus predecesores en el ministerio de Salud (Minsa). Sobre ello, el exministro Hernando Cevallos señaló que el problema es el bajo ritmo de vacunación, que hace que las vacunas se acumulen.

El actual ministro de Salud había sido consultado por un lote de vacunas contra la COVID-19 del laboratorio AstraZeneca, que estaría pronto a vencer a fines de este mes de marzo. Esto luego que la Contraloría emitiera un reporte, informando que un total de 205.285 viales de la vacuna de AstraZeneca adquiridos para proteger a las personas contra la COVID-19 vencerán el próximo 31 de marzo.

Los frascos están valorizados en S/ 57 millones 46 mil 215 soles, lo que representaría una gran pérdida para el Estado.

Sobre ello, Condori señaló que la responsabilidad era de los anteriores ministros de Salud, Hernando Cevallos y Óscar Ugarte, quienes administraron la aplicación de las vacunas en un inicio.

CEVALLOS RESPONDE

Sin embargo, el extitular de la cartera de Salud, Hernando Cevallos, señaló que las vacunas tenían un contrato desde el 2020 y llegaron al país con meses de retraso. Entonces, el panorama para ellas ya era desfavorable desde un inicio y ameritaba una pronta aplicación.

“En realidad, es bueno aclarar, parece que el ministro no habla con la menor precisión. En realidad, esas vacunas AstraZeneca fueron adquiridas en diciembre del año 2020, en condiciones no muy favorables. Estas vacunas llegaron retrasadas y además son vacunas que tienen plazo de vencimiento muy corto. Este contrato obviamente fue celebrado en el año 2020 y no había condiciones para rediscutir mejoras en el contrato por parte, en ese entonces, la doctora Mazzetti”, dijo en Canal N.

Sin embargo, Cevallos resaltó que el problema con las dosis de AstraZeneca que podrían vencer a fines de marzo no es que estas tienen un tiempo de vigencia corto; ya que esto es algo que ya se conocía sobre el laboratorio. Sino que el problema recae en la reciente desaceleración de la vacunación a nivel nacional.

“El problema que tenemos es que la velocidad de vacunación en el último mes ha bajado sustancialmente. Para que tengamos una idea, nosotros en 5 meses llegamos a las de 50 millones de dosis aplicadas y lo hicimos porque teníamos las brigadas activas, porque había una descentralización de la vacunación. Y lo que sucede es que en el último mes aproximadamente ha bajado en más de un 50 % la velocidad de aplicación de vacunas”, resaltó el exministro.

“Sobre todo en el último mes, donde estamos vacunando prácticamente menos del 50% de lo que se venía vacunando. Entonces esto genera que las vacunas, que tiene plazo de vencimiento corto, se acumulen, no se apliquen rápidamente ”, añadió.

LOTES VENCERÍAN EN MARZO Y OTRO EN ABRIL

En una conversación con RPP Noticias más temprano este 22 de marzo, Hernando Cevallos también habló sobre estos supuestos lotes en vencimiento. Sobre ellos, declaró que efectivamente están prontos a vencer a fines de marzo y abril.

“Hay fechas de vencimiento el 31 de marzo y a fines de abril, donde vence un lote importante de vacunas. En realidad, no es que sean lotes demasiado grandes, porque son alrededor de dos millones. No olvidemos que nosotros, por ejemplo, en el mes de octubre vacunamos casi cuatro millones de personas en un mes”, declaró en RPP Noticias.

