Tula Rodríguez y Maju Mantilla se enfrentaron en un duelo de resistencia en hielo: ¿Quién ganó?

Tula Rodríguez y Maju Mantilla se enfrentaron en un reto de resistencia en vivo en la edición de En boca de Todos este 22 de marzo. El duelo consistía en llenar dos tinas con agua y con bastantes cubos de hielo. Ambos debían permanecer en cada bañera hasta que su cuerpo ya no resista más y solo quede una como ganadora.

Todo comenzó días atrás cuando Mario Irivarren y Gino Pesaressi fueron al programa para hacer el mismo reto. Esto ocasionó que las conductoras comenzaran a decir que ellas también podían hacerlo en cualquier momento y no dudaron en retarse.

Si bien, el último lunes en los últimos minutos del magazine se vio que las dos entraron a las tinas, no se pudo concluir con la competencia pues el tiempo no alcanzó y querían que todo sea transmitido por televisión.

Es por ello que esta tarde volvieron a armar todo en el set y fue Ricardo Rondón quien di la cuenta para que ambas entraran al agua helada. Los minutos transcurrían y las dos se veían muy tranquilas. Incluso, se animaron a lanzar algunas bromas.

“De acá me voy a Alaska o a la Antártida”, dijo la exreina de belleza mientras que Tula aseguraba que podía seguir mucho tiempo y que nadie la movía de ahí. Cada minuto que pasaba, los miembros de producción vaciaban cubetas con hielo aumentado el frío del agua.

Luego de pasar los cinco minutos, la producción decidió que Tula Rodríguez y Maju Mantilla sean las ganadoras dejando el reto en un empate . Las conductoras se abrazaron rápidamente y celebraron el triunfo asegurando que se encontraban muy bien.

Cabe resaltar que minutos antes de iniciar con el duelo, se emitió un informe donde distintas figuras de América Televisión le daban su voto a cada una, dando como resultado a Maju Mantilla como ganadora. Sin embargo, Tula sorprendió y logró el empate.

TULA RODRÍGUEZ SE SOMETIÓ A TRATAMIENTO PARA CONCEBIR A UN SEGUNDO BEBÉ

Tula Rodríguez descartó la posibilidad de convertirse en madre por segunda vez. Esto lo reveló a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram cuando decidió interactuar con sus seguidores en la dinámica de la caja de preguntas que ofrece dicha red social.

La razón de ello fue revelado este último 19 de marzo, dejando sorprendidos a propios y extraños. La también actriz contó que se sometió a un tratamiento para poder concebir a un segundo bebé, pero no funcionó.

Como se sabe, la conductora televisiva tiene una hija con su difunto esposo Javier Carmona, quien actualmente tiene 13 años y no duda en presumirla a través de sus redes sociales. Ambos se convirtieron en padres en el 2008. Pese a haber pasado poco más de 10 años de relación antes de que el padre de su hija entrara en coma, Tula Rodríguez no llegó a embarazarse nuevamente.

“No, definitivamente no. Yo ya tengo a Valentina. Te cuento que, cuando estuve casada, me hice un tratamiento para volver a tener un hijo y no pude. No sabes todo lo que hice. Hormonas y todo y no se dio. Y ahora (no)”, expresó.

Tula Rodríguez revela que se sometió a tratamiento para quedar embarazada por segunda vez con Javier Carmona. VIDEO: Instagram

