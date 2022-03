Gino Assereto: su hija mayor explica las razones que tuvo para no participar en el Miss Perú La Pre

Hija de Gino Assereto responde si participaría en el Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

El Miss Perú La Pre estuvo llena de polémica luego que se anunciara como ganadoras a Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huárac y Mía Loveday. Tras darse a conocer este resultado, varias exconcursantes señalaron que hubo un ‘arreglo’ dentro del certamen para darle la corona a las ‘hijas de los famosos’.

Aunque ellas rechazaron estas graves acusaciones y Jessica Newton no quiso responder al respecto, en las redes sociales la organización recibió duras críticas por su elección, pidiendo que muestren la puntuación del jurado.

Debido a que este tema ha estado en el ojo de la tormenta, mediante TikTok le consultaron a la hija mayor de Gino Assereto, Ariana Assereto, por qué no se presentó en dicho concurso de belleza.

Ella no tuvo problemas en explicar de momento no desea ser parte del Miss Perú La Pre debido a que no quiere recibir insultos, poniendo por delante su estabilidad emocional.

“Siempre va a haber gente tóxica, gente envidiosa, no hablo de todos porque hay gente muy bonita que siempre te va a estar apoyando, pero sé que van a comenzar malos comentarios, malas vibras, comparaciones, etc, y yo necesito estar preparada mentalmente para soportarlo, cosa que no lo estoy ahorita ”, precisó.

Asimismo, la hija mayor de Gino Assereto agradeció los buenos deseos de sus seguidores por animarla a participar, pero ella lo hará cuando se sienta segura y sepa manejar los comentarios negativos.

“Por ahora yo quiero estar tranquila, de repente más adelante me animo porque es algo muy bonito, pero por ahora no deseo hacerlo, prefiero mi tranquilidad. También muchas gracias por ese tipo de comentarios porque me animan mucho ”, añadió.

NO VIVE EN LIMA

Cabe precisar que la hija mayor de Gino Assereto actualmente vive en Chiclayo junto a su mamá. Ella cada cierto tiempo viene a Lima a visitar a su papá y también a su hermana Khaleesi, hija de Jazmín Pinedo.

Como se recuerda, la menor se lleva bien con la popular ‘Chinita’, pues se queda en la casa de ella y la misma exconductora de televisión ha señalado que la quiere como si fuera su propia hija.

Ariana Assereto contestó una consulta de sus seguidores, quienes le pidieron participar en el próximo Miss Perú La Pre.

GINO ASSERETO Y SU EXTRAÑA PUBLICACIÓN EN REDES

Gino Assereto dejó un mensaje que preocupó a sus fans y es que habría dejado entrever que él es quien está a cargo de su vida y nadie más. Asimismo, señaló que aceptaría las criticas y las felicitaciones de sus seguidores cada vez que ellos se lo quieran saber hacer.

“ No le pertenezco a nadie y nadie es culpable de lo que a mí me pase, tomo mis decisiones, cometo mis errores, vivo mi vida y mis propias experiencias . Si quieren juzgarme, criticarme, felicitarme o lo que sea, eso lo se respeto y lo acepto con mucho gusto, pero siempre teniendo en cuenta que yo soy el única responsable de mis acciones y de mi vida”, escribió.

