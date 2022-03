Esposa de Andy Polo rompe en llanto tras escuchar audio que demostraría maltrato: “¿Y si me mata?”

Genessis Alarcón se quebró tras escuchar el revelador audio del episodio de violencia que vivió en EE. UU. (Foto: Captura ATV)

La aún esposa de Andy Polo, Genessis Alarcón, no aguantó las lágrimas al recordar el hecho de violencia que vivió en Estados Unidos a manos del futbolista de Universitario de Deportes. Esto luego de compartir en el programa de Magaly Medina el audio completo que demostraría que sí fue víctima de violencia doméstica delante de sus pequeños hijos.

Como se recuerda, la mujer de 27 años ya había difundido el audio del presunto maltrato en su primera aparición en el programa Magaly TV La Firme, en febrero de este año. Sin embargo, decidió salir al frente nuevamente al escuchar las declaraciones del deportista en Día D, donde negó tajantemente haber sido violento con su esposa.

Es por ello que Alarcón decidió filtrar la parte inédita del audio, en la cual se escucha llorar a sus hijos desconsoladamente al notar la actitud violenta de Polo. Incluso, uno de ellos le pide a su madre entre lágrimas: “Por favor, mamá, que no te pegue”. Esto no solo tocó la fibra más sensible de Genessis, sino también la de su abogada Claudia Zumaeta y la de Magaly Medina.

“ ¿Y viene a decir que es mentira? ¿Y así dice que ama a sus hijos? ¿Cree que yo podría inventar eso? Ahí yo le escribo a mi amiga para que llame al 911 porque yo ni siquiera tenía ni un chip para llamar a la policía. Yo estaba encerrada en el cuarto con mis hijos”, expresó entre lágrimas.

Por otro lado, Genessis dejó en claro que su expareja podía movilizarte e incluso perseguirla pese a tener la rodilla lesionada. Recordemos que en el audio se la escucha huir al segundo piso junto a sus pequeños luego de tener una acalorada discusión con su expareja, quien segundos antes le había pedido a los niños que “vayan arriba” para, al parecer, quedarse a solas con Alarcón.

“¿Qué me iba a hacer si mis hijos se iban al cuarto? Él es hombre, es más grande, es más fuerte. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Y si me mata? ¿O me pasa algo? ¿Qué iba a hacer allá sola?” , añadió.

Esposa de Andy Polo rompe en llanto tras escuchar audio que demostraría maltrato por parte del futbolista. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

LA VERSIÓN DE ANDY POLO

En entrevista con Día D, el nuevo integrante de Universitario de Deportes aseguró que todo lo dicho por su aún esposa es falso y que el presunto hecho de violencia que vivió en Estados Unidos no ocurrió como ella lo cuenta, ya que él había sufrido una lesión durante un partido.

“Yo llegaba de ponerme mi segunda dosis de Covid-19 y nos sentamos frente a frente. Ella lo que hace es agarrar mi celular y escondió el suyo para grabar el audio. ¿Qué celular yo le voy a quitar a ella? Yo con lo único que podía movilizarme era con dos muletas y lo que hice fue agarrarle la mano y quitarle mi celular. No sé (porque lo hizo) yo estaba sin poder movilizarme ”, relató para el programa dominical.

En otro momento, la reportera le preguntó si era cierto que le propinó cachetadas y golpes a Alarcón, como ella bien lo ha mencionado en el espacio de Magaly Medina. “Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado) no soy un agresor y a mis hijos tampoco” , fue su respuesta.

Cabe resaltar que este hecho aún se encuentra en investigación y que el abogado de Genessis Alarcón, Michael Fuller, quien lleva su caso en EE.UU explicó que Andy Polo enfrentará este juicio civil por los cargos de violencia. Además, fue separado del Portland Timbers y suspendido por la MLS tras conocerse su caso.

SEGUIR LEYENDO: