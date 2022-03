Andy Polo rompe su silencio y asegura que no agredió a su esposa en EE.UU.: ”No soy un agresor y nunca la lastimé”

Andy Polo niega haber agredido a la madre de sus hijos. (Foto: Captura)

El futbolista Andy Polo decidió romper su silencio y se pronuncio sobre la denuncia de agresión física que le impuso su expareja Gennessis Alarcón. Según relató la madre de sus hijos, este episodio de violencia sucedió en mayo de 2021 mientras vivían en Estados Unidos y señaló que el futbolista se puso violento con ella porque deseaba quitarle su celular a la fuerza.

En la entrevista con el programa Día D, el nuevo integrante del equipo nacional de Universitario de Deportes aseguró que lo declarado por Alarcón era mentira y que él no podía moverse mucho, pues había sufrido de una lesión durante un partido.

“Callé por respeto a mis hijo. He salido a hablar por mi familia, mi madre que sufre mucho. Que la gente no vea pero a uno le choca bastante también“, comenzó diciendo el pelotero ya que durante varias semanas ha preferido declarar a través de sus abogados.

Asimismo, según su versión, habría sido su exesposa la que comenzó con la discusión. “Yo llegaba de ponerme mi segunda dosis de Covid-19 y nos sentamos frente a frente. Ella lo que hace es agarrar mi celular y escondió el suyo para grabar el audio. ¿Qué celular yo le voy a quitar a ella? Yo con lo único que podía movilizarme era con dos muletas y lo que hice fue agarrarle la mano y quitarle mi celular”.

“No sé (porque lo hizo) yo estaba sin poder movilizarme”, agregó. Recordemos que el audio que difundió Alarcón se puede escuchar a ambos discutir y posteriormente, a su hijo llorar desconsoladamente.

Cabe resaltar que este hecho aún se encuentra en investigación y que el abogado de Genessis Alarcón, Michael Fuller, quien lleva su caso en EE.UU explicó que Andy Polo enfrentará este juicio civil por los cargos de violencia. Además, fue separado del Portland Timbers y suspendido por la MLS tras conocerse su caso.

En otro momento, la reportera le preguntó si las cachetadas y golpes que Alarcón alegó haber sufrido por parte él era verdad. “Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado) no soy un agresor y a mis hijos tampoco”.

NEGÓ INFIDELIDAD

Durante la entrevista, Andy Polo también se refirió a las acusaciones de haber cometido infidelidad. Como se recuerda, Alarcón lo acusó de haberle sido infiel hasta con 6 mujeres y de formar una nueva relación amorosa con Vida Carrillo cuando ambos estaban casados.

Sin embargo, el seleccionado peruano señaló que junto a su ex pareja habían quedado en un acuerdo donde los dos podían salir con otras personas, pues su relación había acabado pero convivían en una misma casa.

“Ya no teníamos una relación y ella lo sabía. Como habíamos llegado al acuerdo de que cada uno salía con otra persona, se lo íbamos a decir a la otra persona, ella lo tomó bien. Ella en varias ocasiones me ha dado la oportunidad de salir con mis hijos y mi pareja”, dijo.

“Primero nos casamos porque pensábamos que nosotros podíamos tener nuevos aires en Estados Unidos e intentar si la relación seguía o no. Nos dimos cuenta al poco tiempo que ya no daba para más”, añadió.

