Ruth Luque rechaza designación del ministro de Justicia, Félix Chero: “Debe generar confianza y estabilidad”

Ruth Luque, congresista de Perú Libre.

La vocera y parlamentaria de Juntos por el Perú, Ruth Luque, se pronunció en contra del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien reemplazó a Ángel Yldefonso Narro. La parlamentaria señaló que esperaba que el primer cambio fuese el del ministro de Salud, Hernán Condori, por los cuestionamientos que tiene.

Ante ello, solo dijo esperar que Chero Medina se pronuncie públicamente en contra de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) tras su fallo de permitir la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien abandonaría el penal de Barbadillo en los próximos días.

“Sinceramente hubiese esperado que el primer cambio sea el ministro de Salud. (…) Con relación al ministro de Justicia, yo creo que es lamentable que el presidente no pueda generar designaciones de funcionarios que estén alejados de procedimientos, de situaciones de ese tipo. Aquí el primer compromiso será velar adecuadamente por los intereses del país ante las instancias supranacionales en este contexto en relación al indulto”, declaró a Canal N.

BANCADAS NO DESCARTAN INTERPELAR AL MINISTRO DE JUSTICIA

Félix Chero Medina juró al cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos el último sábado 26, sin considerar que sus antecedentes por defender a un sentenciado por violación y ser condenado en primera instancia por el delito de patrocinio le pasarían factura con un sector del Congreso, quienes se han pronunciado en contra de su designación y no descartan promover o apoyar una moción de interpelación en su contra, como es el caso de Renovación Popular y Somos Perú.

Ante esta posibilidad, Ruth Luque adelantó que su bancada tendría que reunirse primero para tomar una postura de cara a una posible interpelación.

“Cuando se presente la moción (de interpelación) tendremos seguramente una reunión de bancada para tomar posición en conjunto. Tendría que escucharlo (al ministro) y en base a eso tomar decisiones. Reitero mi exhortación para que todas las designaciones puedan hacerse en el marco de idoneidad, generar confianza y estabilidad. (…) Pudo hacerse de la mejor manera (elección de Chero Medina)”, agregó.

SOBRE EL FUJIMORISMO

En otro momento, Luque brindó una entrevista en donde se pronunció sobre la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo y se manifestó en contra del fujimorismo, aseguró a título personal que ella volvería a votar por el actual mandatario.

“Yo no quiero definir ni quiero hablar como representante. Yo en lo particular en el contexto fujimorista que observo, yo volvería a votar por Pedro Castillo, te lo digo de manera personal, yo no votaría jamás por el fujimorismo por todo lo que ha significado”, indicó para las cámaras de Panamericana TV.

Por otro lado, fue consultada sobre los diversos cuestionamientos sobre Pedro Castillo y si su partido liderado por Verónika Mendoza se equivocó al firmar una alianza.

“Como siempre lo ha dicho, el Nuevo Perú siempre fue sobre la base de un acuerdo programático, así siempre ha sido la afirmación que se hizo y se suscribió en conjunto con otros compromisos y fueron orientando la participación y el respaldo a este gobierno de cambio, que así ha sido denominado. Hubo un conjunto de acciones positivas que han impulsado y que no creo que a este momento y lo voy a hacer a título personal, absolutamente individual, no termina de complementarse y como ejemplo está alta expectativa que es sobre el tema agrario”, expresó.





