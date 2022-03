Ministro de Justica, Félix Chero, es respaldado por Álex Paredes: “Defiendo a cualquiera que designa el presidente Pedro Castillo”

Foto: Composición.

El congresista del partido Perú Libre, Álex Paredes mostró su total respaldo al presidente de la República, Pedro Castillo y ante las designaciones en el Gabiente que se han realizado en los últimos meses. Fue consultado en una entrevista con Canal N sobre el actual ministro de Justicia, Félix Chero, quien es cuestionado por haber defendido como abogado a un sujeto que fue sentenciado por violación.

Ante esto, Paredes opinó que es importante cuestionar a las personas cuando se encuentran realizando su gestión, no por lo que han realizado anteriormente.

“Lo que estaos cuestionando es el ejercicio del trabajo de un profesional de derecho. Voy a repetir y siempre lo repito, cuestionen a la persona cuando se encuentra en funciones. La sentencia del ministro del 2018, fue archivada, hubo los recursos correspondientes, pero terminó siendo una sentencia sin sentido”, señaló el parlamentario.

En esa línea, fue consultado si la designación de Chero fue idónea y respondió que “no ve motivo por la cual no pueda serlo”.

“No veo por qué no pueda ser una designación idónea. Invito a las personas que cuestionan que visualicen desde el primer día y que trabajen para que haga el seguimiento de las acciones que realiza esa autoridad y después digan qué es lo que dijo”, añadió.

AGRADECIMIENTO DE ENRIQUE WONG

El segundo vicepresidente del Congreso y parlamentario de Podemos Perú, Enrique Wong, fue captado agradeciendo al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, la designación de su asesor parlamentario Manuel Talavera como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos del Callao (Enapu), alguien al que el propio Wong habría recomendado.

“Es un hombre que tiene bastante experiencia. Bueno, yo no hablo por ningún tipo de interés. Pero agradecerle porque a uno de los hombres de confianza...”, se le oye decir a Wong.

Ante este audio que salió a la luz, Álex Paredes anteriormente defendía al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. “Yo no defiendo solo a Juan Silva, yo defiendo a todas las personas que designa el presidente Pedro Castillo, sigo la misma linea” , añadió.

Agregó que Wong es quien tiene que responder ante estas acusaciones. “Me pregunto, las personas que se designan y qué pasa si tienen algún nivel de capacidad para asumir la responsabilidad, ¿Eso hay que cuestionar?”.

“Todo esto son especulaciones. Respeto mucho el derecho a la libertad de opinión y pensamiento, pero yo no comparto ese criterio ni juicio”, dijo.

Sobre el por qué el parlamentario le agradecería al ministro de transportes, resaltó que es un acto de “cortesía” y que no le ve nada de malo.

“Porque la persona que estaba siendo designada fue parte del equipo del señor Wong y ese equipo de cortesía, yo no se por qué hay que cuestionarlas, al contrario, el señor que fue designado cuál es el trabajo que está haciendo, lo están cuestionando en el tema de las funciones que está cumpliendo”, afirmó.

“Yo no lo veo mal, qué pasa si alguien va al despacho convocado para asumir una responsabilidad y por ahí de casualidad me encuentro con la persona que me designó. No entiendo por qué tanto cuestionamiento y censura, respeten las funciones que hagan las personas”, finalizó.

PLAGIO DE LA MINISTRA CHÁVEZ

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, quien habría plagiado casi la mitad de su tesis que le valió la licenciatura en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Luego de una revisión especializada, se determinó que hasta 12 hojas de la investigación habrían sido copiadas literalmente de otro trabajo.

Sobre eso, Álex Paredes mencionó que si ha visto el informe, pero ella debería dar su versión, ya que “solo tenemos una y se debería escuchar la otra”.





