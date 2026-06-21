Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Continúa la acción en la Copa de la Liga 2026 y Sporting Cristal volverá a escena este fin de semana para enfrentar a un viejo conocido: CNI de Iquitos , por la segunda jornada del Grupo J. Los ‘rimenses’ llegan con la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo tras empatar en el debut, mientras que el conjunto amazónico intentará hacerse fuerte en casa para mantenerse en la pelea por la clasificación.

El partido entre Sporting Cristal y Estudiantil CNI se disputará este domingo 21 de junio desde las 15:30 horas de Perú , según la programación oficial de la Copa de la Liga 2026. El estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto será el escenario de un encuentro que podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a la siguiente fase, ya que ambos equipos necesitan sumar para fortalecer sus aspiraciones en el Grupo J.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial con toda la información previa al encuentro, el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas, las incidencias más importantes, las declaraciones de los protagonistas y el resultado final del duelo entre rimenses y amazónicos.

El encuentro entre Sporting Cristal y CNI de Iquitos será transmitido por Bicolor+ , plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol encargada de la difusión de la Copa de la Liga 2026. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la señal , que viene emitiendo íntegramente los partidos del certamen.

Sin embargo, su estreno estuvo lejos de lo esperado. El cuadro amazónico cayó por 3-1 frente a Unión Comercio en la primera jornada del Grupo J y quedó obligado a sumar ante Sporting Cristal para no comprometer sus opciones de clasificación. Con el respaldo de su público y las condiciones de la selva como aliados, CNI intentará recuperarse y dar el golpe.

CNI afronta la Copa de la Liga como uno de los representantes de la Liga 2 y con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del campeonato. El cuadro de Iquitos considera este torneo una vitrina importante para demostrar su crecimiento y competir frente a instituciones históricas del fútbol peruano.

Para esta competición, el cuadro del Rímac ha apostado por una plantilla conformada en gran parte por jóvenes promesas y futbolistas que habitualmente no cuentan con demasiados minutos en el primer equipo. Pese a ello, la exigencia en La Florida sigue siendo la misma: competir por los primeros lugares y avanzar de ronda. En ese contexto, una victoria en Tarapoto le permitiría llegar a la última fecha con mayores opciones de asegurar su boleto a la siguiente fase.

Sporting Cristal arrancó su participación con un empate 1-1 ante Comerciantes FC en un partido que dejó sensaciones encontradas. Los ‘celestes’ lograron adelantarse en el marcador gracias a un gol de Jair Moretti , pero no pudieron sostener la ventaja y terminaron cediendo puntos en su estreno, un resultado que los obliga a buscar una rápida recuperación para no perder terreno en la lucha por la clasificación dentro del Grupo J.

¡Día de partido! Sporting Cristal volverá a tener acción en la Copa de la Liga 2026 cuando enfrente a Estudiantil CNI por la segunda jornada del Grupo J. El cuadro ‘celeste’ buscará conseguir su primera victoria en el certamen luego de igualar en su debut, mientras que el conjunto amazónico intentará hacerse fuerte en condición de local para quedarse con los tres puntos.

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