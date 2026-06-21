¿A qué hora juega Bélgica vs Irán HOY? Horario en Perú del partido por fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Bélgica calibra el nivel de Irán en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

No ha sido un inicio grato de Bélgica en la Copa del Mundo 2026. Tendrá, ahora, una nueva oportunidad para lavarse la cara cuando desafíe a Irán, que sobre el papel es un rival sencillo, aunque su notable estreno en la cita global le añade ribetes de peligrosidad.

El enfrentamiento por el Grupo B, que se desarrollará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, empezará a las 14:00 horas de Perú / 21:00 horas de Europa del domingo 21 de junio. Las acciones serán transmitidas a través de DSports / DGO. Consignar que Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital en su website.

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Bélgica conserva etiqueta de favorita para superar su serie en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Bélgica ha dejado de ser la de antes. Su generación dorada se difuminó, aunque aún quedan solo un par de estandartes que están ofreciendo sus fogonazos finales: Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne. A pesar de ese escenario, no deja de ser un oponente de cuidado que quiere acceder a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, su progreso en la gran cita se ha visto frenado de golpe por un inesperado empate a uno contra Egipto, que durante largo tramos del lance se hizo del control de las acciones. De no ser por Romelu Lukaku, quien entró de cambio como una alternativa resolutiva, los de Rudi García hubieran tropezado de manera sonrojante en el debut.

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Irán, en contra, se ha ganado gran parte de los focos del Mundial 2026 y no necesariamente por el fútbol de su seleccionado, sino por los problemas políticos que hay a su alrededor. Eso sí, el tema fue ignorado muy pronto cuando los futbolistas entraron al campo de juego contra Nueva Zelanda.

De seguro el entrenador Amir Ghalenoei le inoculó a sus dirigidos un ideario perseverante y resiliente. De ahí que los asiáticos se levantasen en dos ocasiones ante los golpes asestados por los ‘all whites’, que se apoyaron en la fuerza ofensiva de su líder Chris Wood.

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Irán arrancó con buen pie el Mundial 2026. - Crédito: REUTERS

Horarios del Bélgica vs Irán por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo 2026

El choque por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026, que enfrentará a Bélgica e Irán, se disputará a las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, este domingo 21 de junio. La transmisión está programada para las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami).

En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 16:00 horas. En México, el partido arrancará a las 3:00 horas, mientras que en España está previsto para las 21:00 horas.

Señales de transmisión del Bélgica vs Irán por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo 2026

El canal que difundirá el lance entre Bélgica e Irán será DSports al igual que su aplicativo DGO para Latinoamérica. En Europa, entretanto, la señal oficial de transmisión será DAZN y DAZN Mundial, frecuencias que se han hecho con los derechos totales de la gran cita.

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Además, la website Infobae realizará una cobertura integral a través de un minuto a minuto en el que se consignarán las mejores acciones con videos en tiempo real. No bien concluya el duelo se publicará un resumen al igual que una crónica.

Alineaciones probables del Bélgica vs Irán por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo 2026

- Bélgica: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard; De Bruyne, Doku, Lukaku.

- Irán: Beiranvad; Rezaeian, Khalilazadeh, Nemati, Mohammadi; Gayedi, Mohebi, Ezatolahi, Hajsafi; Ali Alipour, Taremi.