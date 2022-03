Gerardo Zamora es acusado de acoso sexual por la cantante Gaby Zambrano: “Era una niña de 16 años”

Gerardo Zamora fue acusado de acoso sexual por la cantante Gaby Zambrano. (Foto: Instagram )

La cantante Gaby Zambrano sorprendió en su red social al confesar que fue víctima de acoso sexual de parte dela actor Gerardo Zamora. La joven señaló que esta experiencia la vivió cuando era menor de edad. “Tenía 16 años”, contó la joven.

Zambrano confesó que no supo reaccionar en aquel momento, sin embargo, hoy en día sabe que lo que sufrió es un delito.

“Era una niña de 16 años, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué chu*** le contestaba los mensajes, no? Pero en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí a ir a su casa, ni nada. Sí, lo de Gerardo, sí”, dijo la cantante en medio de una transmisión en vivo con sus fans .

“Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa. De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso, ni nada, pero había otras chicas que sí y no las juzgo. Porque ellos saben cómo hacerlo, saben como manipular. Sí, acosa y debe seguir acosando porque eso no cambia ”, acotó la joven en su cuenta de Instagram.

Gerardo Zamora es acusado de acoso sexual por la cantante Gaby Zambrano. (Video: Instagram)

GERARDO ZAMORA YA HA SIDO ACUSADO DE ACOSO SEXUAL EN EL 2020

Cabe señalar que el actor Gerardo Zamora ya ha enfrentado denuncias de acoso sexual en el pasado. En el 2020, más de 10 mujeres lo denunciaron a través de la red social.

Sin embargo, en aquel momento, el actor de La Reina del Sur indicó que hackearon sus cuentas, y que estas personas son las que escribieron los mensajes.

¿DÓNDE DENUNCIAR SI SOY VÍCTMA DE VIOLENCIA SEXUAL?

Si te encuentras en situación de violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP te brinda apoyo (Ley N° 30364) en todo el territorio peruano, a través del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Aurora.

Entre los servicios que te ofrece, están:

- Centros de Emergencia Mujer (CEM) (431 a nivel nacional)

- Línea 100

- Chat 100

- Servicio de Atención Urgente (SAU)

- Hogar de Refugio Temporal (HRT)

