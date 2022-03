Ale Venturo: ¿Cuáles son las verdaderas razones de la demanda contra el padre de su hija?

Expareja de Ale Venturo se defiende de denuncia por agresión. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Inició una nueva demanda contra el papá de su hija. Ale Venturo viene afrontando diferentes batallas legales contra su expareja, pues primero lo denunció por violencia psicológica y ahora pide la tenencia completa de su pequeña.

De acuerdo al programa Amor y Fuego, la actual pareja de Rodrigo Cuba desea quedarse con la menor luego de la mala experiencia que tuvo con Daniel León. Y es que de acuerdo a la demanda, él en más de una ocasión la insultó y no le importó que su niña se encuentre frente a ellos.

Además, como se recuerda, Ale Venturo solicitó medidas de protección, las mismas que le fueron otorgadas. Este documento señala que su expareja no se puede acercar a ella, no le puede hablar, no puede retirar a su hija y debe de acudir a una terapia psicológica.

Según la demanda, la empresaria se encuentra cansada de la actitud de Daniel León, quien no estaría cumpliendo con la manutención de su hija, además que siempre va a verla sin previa coordinación. “ Cuando no se hace lo que él quiere me insulta, humilla, me trata mal, incluso frente a nuestra hija ”, dice.

Para probar que durante la relación que tuvieron, Ale Venturo presentó unos audios en el que Daniel León la insulta y amenaza. “ Vete a la mismísima... y habla con tu tío o quien quieras, vamos a ver cuánto demora tu trámite y cuánto recibes después . Y me voy a aparecer todos los put... días en tu restaurante a ver a mi hija o armar escándalo”, dice.

En otro parte de la denuncia la empresaria señala que vivió una mala experiencia junto a su expareja cuando se mudaron a Estados Unidos. Además, señaló que durante su embarazo y el parto también la pasó mal, pues era celoso, irritable y constantemente cambiaba de humor.

Cansada de los maltratos y que el papá de su hija le haya hecho firmar un documento comprometiéndola a ella a asumir los gastos del parto, ella decidió acudir al consulado peruano para solicitar regresar al Perú en un vuelo humanitario.

Finalmente cuando llegó al país, reconcilió con Daniel León con la promesa de que cambiaría y le darían una familia a su hija, sin embargo, él nunca cambió y terminaron definitivamente la relación sentimental que tuvieron.

DANIEL LEÓN SE PRONUNCIA

La expareja de Ale Venturo, Daniel León, reconoció que existen audios en que maltrata psicológicamente a la empresaria, pero señaló que se lo dijo en medio de una pelea. “No sé, me imagino que debe de tener mensajes de nuestros pleitos pasados”, comentó.

Asimismo indicó que la pareja de Rodrigo Cuba busca con esta demanda quedarse con su hija. “ Es una jugada bien mafiosa, bien fuerte que me están haciendo. Cuando es tan simple comunicarse conmigo. Está mal asesorada creo. Está con mala gente a su alrededor ”, añadió.

“Estamos viendo los pasos necesarios para que se haga justicia. Al final del día yo sé que tengo las de perder acá, porque en Perú el papá tiene las de perder”, sentenció.

Ale Venturo solicita la tenencia completa de su hija tras denunciar por violencia psicológica a su expareja.

