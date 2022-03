Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, denunció por violencia física y psicológica al padre de su hija

Ale Venturo denuncia al padre de su hija. (Foto: Instagram)

La empresaria Ale Venturo se encuentra envuelta en un problema familiar con el padre de su hija. De acuerdo al programa Amor y Fuego, la pareja del ‘Gato’ Cuba denunció por violencia física y psicológica a Daniel León.

Según el reporte policial, la mejor amiga de Natalie Vértiz no llegó a un acuerdo con el padre de su pequeña en la conciliación que tuvieron, hecho que provocó que se ofusque y reaccione de manera agresiva contra ella.

“(...) mostrando una conducta muy agresiva contra su persona, tirando un puñete en la mesa de conciliación, tirando sus lentes, jalándose su polo de forma desesperada, queriendo irse de manera agresiva a la calle ”, dice parte de la denuncia.

Cabe precisar que tras darse a conocer la denuncia en el programa que conduce Rodrigo González, Ale Venturo no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, su expareja se animó a declarar al magazine de Willax televisión.

¿QUE DIJO DANIEL LEÓN SOBRE LA DENUNCIA EN SU CONTRA?

La expareja y el padre de la hija de Ale Venturo señaló que él nunca ha tocado a la empresaria de forma violenta, pero reconoció que ambos en algún momento han llegado a insultarse, por lo que no descartó una violencia psicológica.

“ Nunca en mi vida le he pegado a ninguna mujer, mucho menos a Alexandra, puede ser que hayamos tenido una relación tóxica, de los dos lados, porque ella es una mujer totalmente insoportable, pero yo nunca he hecho esas cosas que ella está alegando ”, comentó.

Asimismo, Daniel León señaló que no llegó a un acuerdo con Ale Venturo en la conciliación debido a que ella le pedía mucho dinero, por lo que ella le dijo que iniciaría una demanda por pensión de alimentos.

“ Que le de 4 mil 500 soles, obviamente yo no voy a aceptar esos términos, pues porque era como una trampa para llevarme a juicio . Me dijo: ‘Ahora que vamos a juicio no puedes volver a ver a... hasta que concluya el juicio’. O sea me están encerrando en una trampa”, sostuvo.

“Simplemente me han cortado todas las avenidas para saber de mi hija como si yo fuese un criminal. Yo tengo todas las de perder en una situación que es tan injusta. Se me hace difícil creer que Alexandra se va a salir con la suya”, añadió.

ACEPTA QUE TUVO UNA CONDUCTA AGRESIVA DURANTE LA CONCILIACIÓN

“Que injusticia todo esto, ojalá se haga justicia y se vea la verdadera persona que es Alexandra. Eso no es verdad (la denuncia), Alexandra está exagerando todo para victimizarse y hacerme parecer un monstruo, el día de los abogados que yo estaba con mi abogado al costado, sí perdí los papeles, tiré mis lentes, tiré mis propios lentes porque a la hora que estábamos tratando de negociar la conciliación y ella decidió que quería ir a juicio , yo dije: ‘Ok, está bien, entonces vamos a juicio’. Hasta que vayamos a juicio, yo voy a seguir viendo a... osea que va a seguir con el mismo régimen que hemos estado teniendo hasta el día de hoy en la conciliación, que quera yo iba a ver a mi hija todos los días y yo me iba a seguir haciendo cargo de los pagos, etc pues”, sentenció.

Ale Venturo, la pareja del 'Gato' Cuba, presentó una denuncia contra el padre de su hija por violencia familiar.

