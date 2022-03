Ale Venturo: Poder Judicial le otorga medidas de protección tras denuncia de violencia psicológica contra su expareja

Ale Venturo denunció a su expareja por agresión verbal. (Foto: Instagram)

Ale Venturo, la actual pareja de Rodrigo Cuba, se encuentra atravesando un duro momento debido a la denuncia por violencia psicológica que interpuso sobre su expareja Daniel León. De acuerdo a la empresaria, el papá de su hija la agredió verbalmente en un centro de conciliación.

Este caso fue sacado a la luz por el programa Amor y Fuego. Asimismo, este mismo magazine dio a conocer la resolución de la comisaría de Monterrico donde le otorgan a la chef medidas de protección a su favor.

El documento señala que el denunciado no puede acercarse a Ale Venturo durante todo el proceso que dure las investigaciones. Por este motivo, Daniel León no podría acercarse a la casa de la empresaria para poder ver a su hija.

Gigi Mitre fue una de las primeras en comentar sobre este tema y lamentó que en este enfrentamiento la más perjudicada sea la hija de ambos, pues ella no podrá estar cerca de su papá durante los próximos meses.

Recordemos que Daniel León en una entrevista anterior reconoció que tuvo una actitud bastante agresiva durante la conciliación con la pareja de Rodrigo Cuba al enterarse que ella había decidido no llegar a un acuerdo para que su caso lo resuelva finalmente el Poder Judicial.

“ Nunca en mi vida le he pegado a ninguna mujer, mucho menos a Alexandra, puede ser que hayamos tenido una relación toxica de los dos lados, porque ella es una mujer totalmente insoportable ”, manifestó.

PAPÁ DE LA HIJA DE ALE VENTURO EXPLICA POR QUÉ NO LLEGARON A UN ACUERDO

Daniel León, en comunicación con Amor y Fuego, señaló que no pudo llegar a un acuerdo con Ale Venturo debido a que ella le pedía una pensión de 4 500 soles, monto que no podía cubrir.

“Me dijo: “Ahora que vamos a juicio no puedes volver a ver a... hasta que concluya el juicio” o sea me están encerrando en una trampa brother tan injusta (…) El día de la conciliación me quitaron todos mis derechos como papá porque yo no estaba dispuesto a aceptar sus términos ”, afirmó.

Ale Venturo denunció al papá de su hija por violencia psicológica luego de no llegar a un acuerdo en la conciliación que tuvieron.

MOLESTO CON ALE VENTURO

Daniel León rechazó haber agredido verbalmente a Ale Venturo y señaló que la reacción agresiva que tuvo en la conciliación fue contra sus lentes y que la empresaria viene utilizando este suceso para ‘victimizarse’.

“ Que injusticia todo esto, ojalá se haga justicia y se vea la verdadera persona que es Alexandra. Eso no es verdad (la denuncia), Alexandra está exagerando todo para victimizarse y hacerme parecer un monstruo ”, comentó.

“Sí perdí los papeles, tiré mis lentes, tiré mis propios lentes porque a la hora que estábamos tratando de negociar la conciliación y ella decidió que quería ir a juicio”, añadió.

