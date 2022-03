Residente: ¿Por qué menciona a 2Pac en su canción y que relación tiene con Tupac Amaru?

Residente menciona a 2Pac y a Tupac Amaru en su nuevo tema musical. (Foto: Youtube)

Residente estrenó este jueves 17 de marzo “This is Not America”, su primer sencillo luego de casi año y medio de ausencia en la música. Los fans peruanos no solo quedaron sorprendidos por el trasfondo de la canción, sino también con la referencia que hizo el exintegrante de Calle 3 sobre José Gabriel Condorcanqui, más conocido en la historia del Perú como Tupac Amaru II.

“Estamos dentro del menú. 2Pac se llama 2Pac, por Túpac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá”, dice parte de la canción, la misma que se ha vuelto en tendencia en redes sociales, luego de la tiradera que hizo junto Bizarrap para criticar duramente a J Balvin, con quien tiene una historia de enemistad.

Es probable que ya hayas escuchado la canción y te preguntes cuál es la relación que existe entre 2Pac con el líder indígena que encabezó la mayor revolución del continente americano del siglo XVIII. Sucede que 2Pac es solo el nombre artístico de Tupac Amaru Shakur, considerado por muchos como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos.

¿POR QUÉ TUPAC SHAKUR SE LLAMA ASÍ?

Muchos desconocen que el fallecido artista estadounidense nació con el nombre de Lesane Parish Crooks el 16 de junio de 1971. Sin embargo, su madre Afeni Shakur decidió cambiarle el nombre cuando tenía solo un año de edad. Fue así que le puso Tupac Shakur Amaru en honor al guerrero inca, que luego terminó siendo abreviado a 2Pac.

En aquel entonces, la mujer formaba parte de las “Panteras negras”, un movimiento social y cultural que tenía como eje principal luchar contra el racismo que sufría la comunidad negra en Estados Unidos.

Afeni Shakur fue una líder pacifista que militó en contra del racismo hacia las poblaciones afroestadounidenses.

Ella también fue rebautizada porque su nombre de nacimiento había sido Alice Faye Williams. Pero, ¿por qué renombró a su hijo como el rebelde peruano que encabezó una revolución indígena en la época colonial?

“Quería que tuviera nombre de revolucionario de los pueblos indígenas del mundo. Quería que supiera que era parte de la cultura mundial y no sólo de un barrio”, dijo en su momento.

Recordemos que el nombre Tupac Amaru proviene del nombre quechua Tupaq Amaru, que significa “serpiente resplandeciente”. Así fue también fue rebautizado Jose Gabriel Condorcanqui, quien adoptó este nombre en honor a su antepasado Tupac Amaru I.

El aporte de Tupac Amaru II fue tan trascendental que los indígenas sublevados lo reconocieron como el "Rey de América".

“THIS IS NOT AMERICA” Y OTRA REFERENCIA A TUPAC AMARU

En el videoclip oficial de la canción se puede observar a un indígena siendo cargado de brazos y piernas por cuatro policías durante una protesta. Esta es una recreación del intento de ejecución de Tupac Amaru II, quien fue capturado tras la derrota en la batalla de Checacupe.

Es importante enfatizar que Tupac Amaru II no logró ser desmembrado pese a la fuerza de cuatro caballos, a los cuales estaba atado de manos y pies. En realidad, murió degollado el 18 de mayo de 1781 y luego fue descuartizado. Los corregidores españoles enviaron partes de su cuerpo a todos los pueblos que se habían rebelado como una señal de advertencia.

“ Como dije en la canción, incluso 2Pac, a quien admiro mucho, su nombre viene de Túpac Amaru de Perú. Es un poco raro que al final nos sentimos que no somos parte y no deberíamos. Como digo en la canción, usamos el calendario maya para contar los días. Hay muchos latinos acá [en Estados Unidos]”, explicó Residente sobre esta referencia en una entrevista con Amazon Music transmitida a través de Twitch.

Residente - This is Not America

