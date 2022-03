J Balvin celebra que su madre superó el COVID-19 y fue dada de alta en medio de la polémica con Residente

J Balvin se emocionó al salir con su mamá del hospital. (Foto: Instagram)

J Balvin se mostró más que emocionado al anunciar que, tras semanas de angustias, su madre Alba Mery Balvin fue dada de alta del hospital donde se mantenía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos por contraer Covid-19, pues la progenitora del artista venía enfrentando el virus desde finales de 2021.

El último 06 de marzo, el artista internacional utilizó sus redes sociales para comunicarle a sus millones de seguidores que su mamá había ganado la batalla contra el coronavirus y por fin podía regresar a su casa.

“Ganamos la guerra”, escribió el cantante en la primera historia de su cuenta oficial de Instagram en donde graba a su mamá sentada en una silla lista para regresar a su hogar utilizando oxígeno. Alba Mery no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo ingresar a la habitación.

“¿Quién ganó la guerra? ¿Quién la ganó? Ah, ganamos la guerra, esas si son guerras de verdad, las únicas que valen la pena”, se le escucha decir al reguetonero dirigiéndose a su madre y en el cual también escribió sobre el vídeo: “¡Ganamos! Fuerza, te amo. Gracias a las oraciones, gracias”.

En otro momento, el artista urbano se grabó manejando por las calles de Medellín junto a su madre y no pierde la oportunidad de poder sacarle una sonrisa con algunas bromas. Con la canción ‘Los caminos de la vida’ de fondo, J Balvin bromeó diciéndole que se iban a una fiesta.

“¿Quién no veía hace rato la calle? ¿Sabrosa o no? Usted no va para la casa, usted se va de rumba”, dijo después de que Alba Mery le pidió que se vayan a casa. Finalmente, el interprete de ‘Agua’ escribió un último mensaje a todas las personas que oraron por su madre. “Gracias a todos, ahora solo a estar con la familia. Los amo”, concluyó.

Cabe resaltar que, esta buena noticia se da en medio de la polémica que generó el cantante Residente al arremeter en contra de su colega J Balvin en el BZRP Sessions número 49 que realizó al lado de Bizarrap. El cantante puertorriqueño volvió a la carga contra el colombiano al hacer una “tiradera” (un tema en tono burlesco) en la que también cuestiona la actual escena de la música urbana.

Como sabemos, hasta el momento J Balvin no se ha pronunciado sobre el tema que le ha dedicado Residente. Sin embargo, se grabó cantante un tema que despertó la curiosidad de todos sus fans, pues muchos pensaron que era una indirecta al boricua.

“Deja que los problemas resuelvan, no devolviendo maldad, un caballero no habla aunque sepa la verdad, amén. Yo siempre te prometí que te iba a velar y cuidar”, se escucha en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

RESIDENTE REZÓ POR LA MAMÁ DE J BALVIN

De acuerdo a Residente, él al enterarse que la mamá de J Balvin se encontraba delicada de salud, decidió retrasar el tema que había grabado contra el artista colombiano, además de rezar por su pronta recuperación, esto ante la lluvia de críticas que recibió.

Asimismo, René Pérez señaló que su examigo al enterarse que estaba por salir la ‘tiradera’ intentó frenarlo publicando cosas sobre su mamá, algo que no le gustó, pues aseguró que si él tuviera un hijo enfermo, no haría eso.

