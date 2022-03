Residente menciona a Perú y recrea ejecución de Tupac Amaru en impactante videoclip de “This is Not America”

Residente menciona a Perú y a Tupac Amaru en su nuevo tema musical. (Foto: Youtube)

Luego de la tiradera que hizo junto a Bizarrap para arremeter contra J Balvin, el cantante puertorriqueño Residente sorprende una vez más con su música. Este jueves 17 de marzo estrenó su primer sencillo oficial desde hace al menos un año, llamado “This is Not America”.

El tema, en el cual participan las gemelas franco-cubanas Ibeyi, es una fuerte crítica hacia los estadounidenses que, según él, aíslan al resto del continente al denominarse “Americans”, dejando así de lado la historia de cada país perteneciente a Latinoamérica.

“América no es solo USA (Estados Unidos), papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marrueco’. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los Mayas, con la Valdivia precolombina desde hace tiempo”, dice parte de la canción.

Pero un hecho que llamó la atención de los fans peruanos fue cuando Residente mencionó a Tupac Amaru II, cuyo nombre real era José Gabriel Condorcanqui, el líder indígena que encabezó la mayor revolución del continente americano del siglo XVIII.

“2pac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú” , señala la letra. Esto en referencia a Tupac Shakur, fallecido rapero estadounidense cuyo nombre artístico es 2Pac. Muchos olvidan que su madre, la líder pacifista Afeni Shakur, lo nombró así en honor al rebelde indigena peruano.

El rapero estadounidense se llamó así en honor a un antiguo líder inca de Perú.

Incluso, en parte de su videoclip se puede observar a un indígena siendo cargado de brazos y piernas por cuatro policías durante una protesta. Esta es una recreación del intento de ejecución de Tupac Amaru II, quien fue capturado tras la derrota en la batalla de Checacupe, ocurrida el 6 de abril de 1781.

Es importante resaltar que Tupac Amaru II no logró ser desmembrado pese a la fuerza de cuatro caballos, a los cuales estaba atado de manos y pies. En realidad, murió degollado el 18 de mayo de 1781 y luego fue descuartizado. Los corregidores españoles enviaron partes de su cuerpo a todos los pueblos que se habían rebelado como una señal de advertencia.

RESIDENTE EXPLICA POR QUÉ INCLUYÓ ESTA ESTROFA

En una entrevista con Amazon Music transmitida a través de Twitch, el exintegrante de Calle 13 indicó que “This is Not America” es “una manera de colonización. Después de todo que hemos hecho y vivido, no solo América Latina, también Canadá es [parte del continente] americano”.

Según el puertorriqueño, incluir la parte de Tupac Amaru y otras referencias a la historia de Latinoamérica sirve para obligarnos a olvidar ese sentimiento de no formar parte de América, cuando la realidad es muy distinta.

“ Como dije en la canción, incluso 2Pac, a quien admiro mucho, su nombre viene de Túpac Amaru de Perú. Es un poco raro que al final nos sentimos que no somos parte y no deberíamos . Como digo en la canción, usamos el calendario maya para contar los días. Hay muchos latinos acá [en Estados Unidos]”, dijo Residente.

LETRA DE “THIS IS NOT AMERICA”

Estamo’ aquí

Oye, que estamo’ aquí

‘Perame, estamo’ aquí

Desde hace rato, cuando ustedes llegaron

Ya estaban las huellas de nuestros zapatos

Se robaron hasta la comida ‘e gato

Y todavía se están lamiendo el plato

Bien encabrona’o con estos ingratos

Hoy le doy duro a los tambores

Hasta que me acusen de maltrato

Si no entiendes el dato

Pues, te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato

A lo calabó o bambú, bien frontú

Con sangre caliente como Timbuktu

Estamos dentro del menú

2Pac se llama 2Pac, por Túpac Amaru del Perú

América no es solo USA, papá

Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá

Hay que ser bien bruto, bien hueco

Es como decir que África es solo Marrueco’

Estos canallas se les olvidó que el calendario

Que usan se lo inventaron los Mayas

Con la Valdivia precolombina desde hace tiempo, uh

Este continente camina

Pero no con to’a la marina pueden sacar de la vitrina

To’a la peste campesina

Esto va pa’l capataz de la empresa

El machete no es solo pa’ cortar caña’

También es pa’ cortar cabeza’

Aquí estamos, siempre estamos

No nos fuimos, no nos vamos

Aquí estamos pa’ que te recuerde

Si quieres, mi machete te muerde

Aquí estamos, siempre estamos

No nos fuimos, no nos vamos

Aquí estamos pa’ que te recuerde

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Te muerde, ah, te muerde, ah

Los paramilitares, las guerrillas

Los hijos del conflicto, las pandillas

Las listas negras, los falsos positivos

Los periodistas asesinados, los desaparecidos

Los narco-gobiernos, todo lo que robaron

Los que se manifiestan y los que se olvidaron

Las persecuciones, los golpes de estado

El país en quiebra, los exiliados

El peso devaluado

El tráfico de drogas, los carteles

Las invasiones, los emigrantes sin papeles

Cinco presidentes en once días

Disparo a quema ropa por parte de la policía

Más de cien años de tortura

La Nova Trova cantando en plena dictadura

Somos la sangre que sopla

La presión atmosférica

Gambino, mi hermano, esto si es América

Aquí estamos, siempre estamos

No nos fuimos, no nos vamos

Aquí estamos pa’ que te recuerde

Si quieres, mi machete te muerde

Aquí estamos, siempre estamos

No nos fuimos, no nos vamos

Aquí estamos pa’ que te recuerde

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Si quieres, mi machete te muerde, ah

Te muerde, ah, te muerde,

