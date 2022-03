Dorita Orbegoso tras denunciar a su expareja por maltrato psicológico: “Yo puedo con esto”

Dorita Orbegoso compartió un mensaje tras denunciar al padre de su hijo. (Foto: Instagram)

Dorita Orbegoso estaría pasando uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que se hiciera público la denuncia de violencia psicológica por parte del padre de su hijo y expareja Pablo Donayre. Esto se dio a conocer en el programa Magaly Tv: La firme, además de ver a la modelo romper en llanto mientras salía de la comisaria en San Isidro.

Cabe resaltar que, esta no es la primera vez que la exconductora de televisión da a conocer que sufre de maltrato psicológico por parte de su ex desde que se separaron de manera oficial a finales del 2021. Pese a que la propia exvedette aseguró que su separación culminó en buenos términos, todo parece indicar que una nueva batalla ha comenzado.

Es así como la también animadora decidió utilizar sus redes sociales horas después de revelarse su nueva denuncia para dejarle a sus más de 1.2 millones de seguidores un reflexivo mensaje donde resalta su fortaleza como mujer.

“Ella siempre dirá ‘yo puedo con esto’, aún con lágrimas en los ojos”, compartió la exchica reality en las historias de su cuenta oficial de Instagram haciendo referencia al duro momento por el que está pasando en la actualidad. Recordemos que en el parte policial se puede leer una serie de amenazas que le envió Pablo Donayre asegurándole que le quitará la tenencia de su pequeño.

Asimismo, según mostró Magaly Medina, Pablo Donayre la denigra y lanza fuertes calificativos en mensaje por WhatsApp y llamadas telefónicas. En ese sentido, Dorita ha solicitado que el padre de su primogénito pase por una evaluación psicológica si desea verlo así como la ampliación de las medidas de protección en su contra.

Todo parece indicar que el ampay de Dorita con Jerson Reyes no le habría caído nada bien a Pablo Donayre, quien ahora enfrentará a la madre de su hijo por la tenencia.

DORITA NIEGA ROMANCE CON JERSON REYES

Pese a que ha sido captada en más de una ocasión al lado de Jerson Reyes, Dorita Orbegoso aseguró que no volvería a hablar sobre su vida sentimental, aunque señaló que por el momento se encuentra totalmente soltera.

“Estoy soltera y es lo único que voy a decir. No hablo de mi vida personal desde que tuve la relación con el papá de mi hijo. Estoy hablando de hace seis años atrás. Decidí que mi vida personal tiene que ser mi vida personal. He cometido muchos errores, antiguamente, con otras relaciones, por lo que decidí cuidarme y ahora ya soy mamá también, entonces, no quiero estar hablando de mi persona”, sostuvo en entrevista con El Popular.

Asimismo, la empresaria contó que si en algún momento tiene pretendiente no lo ocultará, ya que será captado junto a ella. “Si tengo novio o no, tampoco me voy a esconder, pero no tengo por qué salir a decirlo. Más que todo por el cuidado de mi bebé, por eso”, explicó.

