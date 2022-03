Miss Perú La Pre: Evelyn Vela revela que su hija participó del certamen y tuvo una pésima experiencia

Evelyn Vela contó la vez que su hija fue ignorada por el Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

La organización del Miss Perú La Pre se encuentra en el ojo de la tormenta luego de elegir a Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza; y Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac como tres de las cuatro ganadoras. Cabe resaltar que Mía Loveday acompaña a las denominadas ‘hijas de los famosos’ en la coronación.

Ante ello, las críticas y denuncias por presunto favoritismo no han cesado y ahora se suma la de Evelyn Vela, quien contó en una entrevista con un medio local la terrible experiencia que vivió junto a su menor hija Anne Thorsen cuando decidió inscribirla en el certamen de belleza.

Según declaraciones de la popular ‘Reina del Sur’, su primogénita estuvo participando en el 2021 y comenzó señalando que, al parecer, Jessica Newton no tenía conocimiento de la falta de atención y descalificación de su hija.

“Anne estuvo el año pasado (2021) en Miss Perú La Pre. Iba bien todo, pero creo que la señora Jessica no estaba enterada de esto, porque ella estaba de viaje en un concurso”, dijo para el diario La República.

Asimismo, afirmó que la joven de 16 años contaba con mucho apoyo por parte del público y que llegó a estar entre las 10 semifinalistas. Sin embargo, de un momento a otro, la organización decidió elegir a otras jovencitas logrando una decepción en Anne.

“Estaba en el top 10, no sé si recuerdo bien, mucha gente la apoyaba y le dijeron que tenía que presentar un video a las 4 p. m. Como a las 3 p. m. ella manda el video y le dijeron: ‘Ay, no hija, ya calificamos’”, comentó.

“(Anne pregunta): ‘¿Entonces estoy fuera?’, y (le dicen): ‘No, pero no te preocupes, vamos a poner tu video’, el último video no se lo calificaron, de nada sirvió. Entonces mi hija la pasó súper mal, se decepcionó, porque ella estaba confiada (en) que de repente podía quedar en un puesto”, agregó.

EVELYN SE DECEPCIONÓ

Durante su entrevista, confesó que ella también se llevó una gran decepción al punto de querer difundir lo sucedido públicamente, pero fue su hija quien le pidió que no lo haga. “Yo me quedé súper desilusionada. Quise hablar de esto (en su momento), pero ella me pidió que por favor no lo haga, porque sabe que yo soy un poco impulsiva”.

Finalmente, no dudó en pronunciarse sobre los comentarios negativos que están recibiendo las ganadoras y aseguró que es una lástimas, puesto que aún son consideradas como niñas.

“Me da mucha lástima por estas chiquitas, porque sé cómo lo pasó mi hija, ahorita las están atacando en redes, y ellas no tienen la culpa, la culpa la tiene la organización. Si ha habido algo, no sabemos, tienen que salir a hablar las personas encargadas de esta organización de belleza”, sentenció.

¿QUIÉNES FUERON LOS JURADOS DEL MISS PERÚ LA PRE?

Jessica Newton fue uno de los cuatro miembros del jurado de la gran final del certamen. Además de buscar a una adolescente físicamente hermosa, también quería una jovencita que esté comprometida en llevar con orgullo la corona del Miss Perú La Pre en las competencias internacionales.

Es el odontólogo oficial de toda la plataforma del Miss Perú, Doctor Polo, fue parte de los jurados. En el certamen, el cirujano dentista no solo se fijó en los dientes de las concursantes, sino también en la madurez de sus respuestas en la entrevista final.

Mónica Chacón es exmodelo y Miss Perú 1997. En este caso, Mónica aseguró que las 10 finalistas contaban con la belleza y la inteligencia suficiente para ser una futura miss. Sin embargo, ella como jurado estaba buscando una adolescente con un plus que la hiciera especial.

Finalmente, un representante de la revista Cosas, medio oficial que transmitió la etapa final del Miss Perú La Pre, tuvo la difícil tarea de evaluar el desempeño de las 10 finalistas. Según el portavoz de la revista, él no solo tomó en cuenta la belleza e inteligencia de las candidatas, sino también su conocimiento sobre los principales problemas sociales que aquejan al país y también al mundo.

Los cuatro jurados del Miss Perú La Pre

