Miss Mundo 2021: ¿Quién es Karolina Bielawska, la representante de Polonia que ganó el concurso de belleza?

Conoce a Karolina Karolina Bielawska, Miss Polinia y ganadora del Miss Mundo 2021. (Foto: Instagram/@karolinabielawska)

Karolina Bielawska, representante de Polonia, se ha convertido en la flamante ganadora del Miss Mundo 2021, edición que se llevó a cabo en Puerto Rico. La rubia polaca cautivó al jurado y superó a Shree Saini, de Estados Unidos, primera finalista; y a Olivia Yace, de Costa de Marfil, segunda finalista del certamen.

Con tan solo 23 años, Karolina Bielawska es oficialmente la predecesora de la jamaicana Toni-Ann Singh, Miss Mundo 2019. Recordemos que el concurso se aplazó un año debido a la pandemia del COVID-19 y participaron 40 concursantes de todo el mundo en la gala final, en donde la representante de Perú, Paula Montes, quedó descalificada.

“Todavía no puedo creer que acabo de convertirme en la segunda Miss Mundo en la historia de Polonia. Estoy más que orgullosa de traer esa corona a mi país, no tengo palabras para expresar lo extremadamente agradecida que estoy por esta oportunidad y la gran cantidad de apoyo que he recibido de tanta gente. Lucha siempre por tus sueños hasta el final, se hacen realidad”, escribió en su cuenta de Instagram tras ser anunciada como la ganadora.

Miss Mundo 2021: Karolina Bielawska, representante de Polonia, es la nueva reina de belleza internacional. VIDEO: DirecTV

CONOCE A KAROLINA BIELAWSKA, MISS MUNDO 2021

La ganadora del concurso Miss Mundo 2021, Karolina Bielwska, que habla polaco e inglés, tiene un licenciatura en administración y está cursando un máster en gestión. Desea continuar sus estudios profesionales con un doctorado, según su perfil en la Organización Miss Mundo.

Aparte de los estudios, también trabaja como modelo y aspira algún día convertirse en presentadora de televisión u oradora motivacional. Entre sus aficiones se encuentran nadar, bucear y practicar deportes como el tenis y el bádminton. Su mayor pasión es viajar. “Amigos intocables” o “Intouchables” es su película favorita.

En 2021, Karolina Bielawska obtuvo una licenciatura en gestión en la Universidad Politécnica de Łódź en Łódź.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la Organización de Miss Mundo escribió que Karolina es una apasionada del trabajo voluntario y que siempre se mantiene comprometida con ese trabajo. Su lema personal es “La grandeza se mide por el coraje y el corazón”.

El proyecto “Zupa Na Pietrynie” de Karolina, “Belleza con Propósito” en español, proporciona ayuda constante a las personas sin hogar en crisis; además de concienciar sobre este problema y luchar contra la exclusión social.

A través de su proyecto, todos los domingos proporciona comida, paquetes de alimentos, bebidas, ropa, mascarillas, asesoramiento jurídico y apoyo médico profesional a casi 300 personas necesitadas en Lodz, una ciudad de Polonia. Gracias a su proyecto, más de 400 personas sin hogar pudieron vacunarse. También se construyó el primer Baño Social para personas en sin hogar.

La ganadora del Miss Mundo 2021 entregando paquetes de comida a casi 300 personas necesitadas de la ciudad de Lodz.

El 24 de noviembre de 2019, representó a Łódź en Miss Polonia 2019 y compitió contra otras 19 candidatas en el Hotel Narvil Conference and Spa en Serock, Condado de Legionowo, Polonia. Ganó el título, lo que la convirtió en la candidata polaca a Miss Mundo 2020. Debido a la nueva pandemia de coronavirus, el evento del Miss Mundo 2020 fue cancelado, por lo que se quedó con el título de Miss Mundo Polonia 2021.

SEGUIR LEYENDO: