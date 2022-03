Melissa Klug hace aclaración sobre Jesús Barco: “Si no está preparado, nos separamos y cada uno con lo suyo”

Melissa Klug tiene las cosas claras en su relación. (Foto: Instagram)

Melissa Klug fue bastante clara respecto a su relación con Jesús Barco, con quien se reconcilió recientemente tras tener una fuerte pelea. La empresaria señaló que no hubo infidelidad de por medio, solo una diferencia donde ella tomó decisiones precipitadas.

La influencer explica que tras conversarlo bien, decidió junto a Jesús Barco seguir con su compromiso. Sin embargo, si él no está convencido con lo que quiere, no tienen ningún problema en separarse y seguir su camino.

“Yo tengo 38 años, y creo que yo sé lo que quiero y si él no está preparado para ir en el mismo camino, pues entonces nos separamos y cada uno con lo suyo”, indicó bastante firme Melissa Klug al reportero de Magaly Medina.

Aunque evitó dar detalles de por qué se pelearon, la empresaria negó que exista una tercera persona en la relación. “No hay mensajes, no hay chat, no hay infidelidad, no hay nada de eso (…) No es un broncón, pero tomé decisiones muy rápidas, apresuradas y tuvimos una pelea”, contó.

“La decisión que tomamos, luego de conversar era seguir nuestro compromiso y si algún día pasa, el que se la pierde es él”, acotó.

Al parecer no todo anda bien en la relación, pues tras esta declaración inició la especulación de que seguirían teniendo problemas.

Por su parte, Magaly Medina no dudó en darle la razón a la madre de Samahara Lobatón. “Lo que dice ella es que si en algún momento cada uno tiene metas diferentes en la vida, pues obviamente si ya no puedes caminar con una persona el mismo sendero, cada uno debe tomar su camino. Evidentemente, siempre va a ser así”, indicó la periodista.

Sin embargo, resaltó la diferencia de edad, ya que Jesús Barco acaba de cumple 24 años y Melissa tiene 38. “Hay que tener en cuenta que este chico tiene 24 años, de acá seis años cuando tenga 30 y tal vez recién quiera vivir la vida, pero nunca se sabe, en el amor es como un juego de azar, es mejor vivir en el día a día, lo que quieras disfrutar o hasta que eso dure”, remarcó la conductora.

MELISSA KLUG Y SU ROMÁNTICO MENSAJE A JESÚS BARCO POR SU CUMPELAÑOS

En la primera semana de marzo, Jesús Barco cumplió sus 24 años y Melissa Klug no dudó en celebrarlo y dedicarle una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. La empresaria recalcó lo mucho que lo ama y le deseó que cumpla todos sus sueños.

“Feliz vuelta al sol mi amor ,hoy toco celebrar este año de una forma diferente , pero recibiendo el regalo más valioso un año más de vida. Deseo que este nuevo año de vida esté lleno de retos que prueben que con tu valentía y tu talento lograrás cumplir tus sueños y que el éxito es de aquellos que como tú trabajan para lograrlo. Que siempre haya una sonrisa en tu cara, mucha alegría en tu bondadoso corazón y que Dios te llene de bendiciones en tu día a día. Te amo”, escribió Melissa, etiquetando a Barco.

Mientras que él no se quedó atrás, pues le respondió el mensaje resaltando también lo mucho que la ama. “Gracias amor por todo, por el mensaje, por el amor que me das todo los días , por la paciencia y sobre todo por ser como eres, muy pocos te conocemos en el día a día y es admirable Gracias por todo mi amor, te amo”, contestó.

Melissa Klug dedica mensaje a Jesús Barco por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

