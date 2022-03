Andy Polo le manda carta notarial a Magaly Medina para que se retracte y ella se niega: “Yo le creo a su esposa”

El jugador de Universitario de Deportes le envió una carta notarial a Magaly Medina. (Foto: Composición)

Andy Polo, el nuevo jugador de Universitario de Deportes, no le gustó para nada los calificativos que ha recibido por parte de Magaly Medina desde que su esposa lo acusó de violencia doméstica. Luego de enviarle una carta notarial a Genessis Alarcón, el futbolista decidió hacer lo mismo con la periodista de espectáculos.

El documento fue leído por la conductora en su programa Magaly TV La Firme y dice lo siguiente: “(Se le pide que) detenga el daño que le ando ocasionando y se solicita que se rectifique públicamente de las mendacidades que he expuesto contra mi persona, de lo contrario tomaré las medidas legales correspondientes para proteger mis derechos constitucionales ”.

“Su persona me ha atribuido y calificado como cobarde, golpeador de mujer, mezquino, sinvergüenza, un hombre que no sabe respetar a la mujer, un ser violento que no merece respeto del padre, un mal padre y otras calumnias. Usted me ha sentenciado como un hombre violento públicamente sin evidencia”, añadió líneas más abajo.

Además, el exjugador del Portland Timbers acusó a Magaly Medina de ser imparcial en un caso que todavía sigue en investigación. “Usted misma ha señalado que siempre se debe creer a una mujer y con eso verifica su parcialidad, así como la lejanía de objetividad que se supone que debe tener un periodismo ético”.

MAGALY MEDINA NO SE RECTIFICARÁ

Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para asegurarle a Andy Polo que no piensa retractarse de lo que dijo, ya que ella es una periodista de espectáculos y su trabajo consiste en dar su opinión en base a las declaraciones de sus invitados.

“En este programa le brindo tribuna a hombres y mujeres que denuncian algo, que reclaman justicia, que reclaman maltrato psicológico, golpes… El deporte es considerado para nosotros parte del show business. Yo doy mi opinión en base a lo que escucho. Eso de “un ser violento” ha sido dicho dentro de un contexto, cuando la mujer vino a mi programa para contar su historia. Yo no la he contado, yo solo he sido un mensajero ”, explicó.

“Acá el público no es una manada de corderitos que me siguen en lo que yo digo, señor Polo. Ellos ven y toman partido. Yo no leo un telepronter, soy una periodista de opinión. Yo opino, y es mi derecho. Y si me acusan por creerle a una mujer, me tendrán que enviar a la cárcel. Yo le creo a su esposa, le creo a Genessis Alarcón ”, agregó.

Finalmente, la ‘Urraca’ dejó en claro que la carta notarial no la asusta y que sus abogados se encargarán de responderle o, incluso, defenderla en caso se inicie un proceso judicial en su contra. “Estas cartas no me amendentran. Si tengo que ir a juicio, iré. Es el costo que siempre he tenido que pagar por hacer la labor que hago”.

Andy Polo le manda carta notarial a Magaly Medina para que se retracte y ella se defiende. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

CARTA NOTARIAL A SU ESPOSA

El pasado 15 de marzo, Magaly Medina leyó la carta notarial que le envió Andy Polo a su aún esposa, quien lo acusa de haberle sido infiel, de abandonar a sus hijos y de haberla violentado en Estados Unidos. Esto ha desencadenado una batalla legal entre ambas partes.

“Desde el 08 de febrero de 2022, usted (Genessis) ha participado en programas de televisión de señal abierta, con el afán de desprestigiarme, exponer a mis hijos y sobre todo proferir mentiras sobre la vinculación que tuvo con mi persona. Todo ello ha generado una campaña mediática donde se distorsiona mi imagen como persona, padre de familia y profesional, lo que no permitiré más”, se lee en la primer parte del documento.

“ Nunca he ejercido violencia física o psicológica en contra de usted (Genessis) , por eso me sorprende que exprese tantas mentiras a la prensa, quien ahora me identifica como un ser violento y machista, al haberse dejado influenciar por sus declaraciones y sin prueba alguna”, agregó.

Asimismo, aseguró que presentará las pruebas necesarias para corroborar que él si ha cumplido con la manutención de sus dos pequeños hijos. “Corroboré que tanto en Estados Unidos y en Perú he cubierto las necesidades no solo básicas de todos mis hijos”, escribió en la carta notarial.

