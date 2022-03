Dorita Orbegoso rompe en llanto tras acudir a comisaría para pedir garantías por maltratos del papá de su hijo

Dorita Orbegoso llora luego de denunciar al papá de su hijo. (Foto: Instagram y Captura de ATV)

Lo vuelve a denunciar. Cansada de los constantes insultos y maltratos psicológicos que recibe por parte de Pablo Donayre, su expareja y padre de su hijo, Dorita Orbegoso acudió hasta la comisaria de San Isidro para pedir medidas de protección.

De acuerdo al informe que presentó el programa Magaly Tv: La firme, la bailarina llegó hasta la dependencia policial en medio de lágrimas y le reveló a un reportero que iba a presentar una nueva denuncia, pues ya lo había hecho el pasado 20 de noviembre del 2021.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que la exconductora de televisión da a conocer que sufre de violencia psicológica por parte de su expareja desde que se separaron de manera oficial.

Asimismo, en el documento policial, al cual tuvo acceso el espacio de Magaly Medina, Dorita Orbegoso muestra los fuertes mensajes que le envió el papá de su hijo, en el la vertía fuertes calificativos contra ella al enterarse que tenía una nueva pareja sentimental.

Sin embargo, Pablo Donayre no solo acosa a la exchica reality por mensajes de WhatsApp, ella también reveló en su denuncia que recibe llamadas y correos donde la amenaza con quitarle a su hijo por realizar shows mostrando parte de su cuerpo, algo con el que no se encuentra de acuerdo.

La bailarina en estas medidas de protección solicita que el papá de su pequeño pase por una evaluación psicológica para que este pueda ir a visitar al menor, pues no sabe como va a reaccionar ahora que ella tiene un nuevo romance.

“Es una decisión difícil venir a una comisaria, cuando uno tiene un hijo, una familia, para terminar así de mal. Todo tiene que seguir su proceso, yo tengo que estar tranquila, tengo que velar por mi hijo y por mi tranquilidad ”, dijo la modelo y empresaria al programa de la ‘Urraca’, hace unos meses harta de los ataques del empresario.

Dorita Orbegoso llegó hasta la comisaría de San Isidro para pedir medidas de protección tras amenazas del papá de su hijo.

DORITA NIEGA ROMANCE CON JERSON REYES

Pese a que ha sido captada en más de una ocasión al lado de Jerson Reyes, Dorita Orbegoso aseguró que no volvería a hablar sobre su vida sentimental, aunque señaló que por el momento se encuentra totalmente soltera.

“ Estoy soltera y es lo único que voy a decir. No hablo de mi vida personal desde que tuve la relación con el papá de mi hijo. Estoy hablando de hace seis años atrás . Decidí que mi vida personal tiene que ser mi vida personal. He cometido muchos errores, antiguamente, con otras relaciones, por lo que decidí cuidarme y ahora ya soy mamá también, entonces, no quiero estar hablando de mi persona”, sostuvo en entrevista con El Popular.

Asimismo, la empresaria contó que si en algún momento tiene pretendiente no lo ocultará, ya que será captado junto a ella. “Si tengo novio o no, tampoco me voy a esconder, pero no tengo por qué salir a decirlo. Más que todo por el cuidado de mi bebé, por eso”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: