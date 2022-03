Cevallos a Condori sobre precio de vacunas: “Me sorprende que quiera utilizar un tema tan sensible para afirmar una gestión”

Hernando Cevallos se pronunció sobre la permanencia del nuevo ministro de Salud

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, expresó su opinión y sorpresa por la intención del actual ministro de Salud, Hernán Condori, de utilizar la lucha contra la corrupción para afirmar su gestión, esto en referencia a la confidencialidad del precio de las vacunas contra la COVID-19 y su pedido para que la Contraloría General intervenga.

“Me sorprende que se quiera utilizar un tema tan sensible contra la corrupción para querer afirmar una gestión, primero que recién empieza, pero que debería afirmarse en una propuesta de qué vamos a hacer con la salud en el país de manera seria. Merece una propuesta más elaborada y más de fondo sobre qué vamos a hacer con la pandemia y cómo vamos a hacer para mejorar nuestro alicaído sistema de salud”, dijo en una entrevista con RPP.

Cevallos aclaró que el precio de las vacunas se ha venido manejando con mucha sensibilidad y explicó que el Estado peruano firmó los contratos para poder tener acceso a las dosis. Además, precisó que la negociación lo manejó la Cancillería.

CONTRATOS CONFIDENCIALES

El extitular del Minsa, aseguró que el proceso de adquisición de vacunas fue supervisado por la Contraloría General y señaló que si existe alguna duda sobre los contratos pidió que lo siga verificando el órgano de control.

“De ahí para usar este tema y justificar que ‘yo estoy por eso en el Ministerio’, me parece que no es de ninguna manera correcto, primero que estamos hablando de un tema que se ha manejado en todos los países del mundo de esa manera. En el Perú se ha firmado contratos de confidencialidad. El ministro sabe que ya firmados los contratos el Perú no puede vulnerar y decir ‘sabes qué ahora yo exteriorizo lo que se debió lograr en el primer momento’”, expresó.

Además, manifestó no querer pensar que las declaraciones del ministro busque tratar de desligitimar el proceso de vacunación que salvó miles de vidas en el Perú.

“Más allá de las diferencias que pueda tener con el señor Sagasti y el señor Ugarte, tengo que reconocer que adquirir las vacunas y empezar la vacunación fue un éxito y también tengo que reconocer el gran esfuerzo del personal de salud de llegar al más 80 % de la población vacunada en cinco meses”, destacó.

“Una compra que se ha dado en muchos países, que la Contraloría ha participado en este proceso o que tiene que ver con la Cancillería peruana pues pido que Contraloría me envíe un informe, pero no lo utilizo para tratar de aparecer como un hombre preocupado de la lucha contra la corrupción”, agregó.

MINISTRO CONDORI DENUNCIA SOBREVALORACIONES EN EL MINSA

En otro momento, el titular del Minsa dijo que se habría sobrevalorado por la suma de US$ 300,000, “para hacer documentos y directivas, intensión que fue frenada”, mencionó el titular del Minsa.

A ello, acusó que en la administración anterior se hicieron compras sobrevaloradas, como equipos de alto flujo por S/ 32,000 el 6 de julio, cuando en la actual gestión los mismo equipos fueron comprados a la misma empresa por S/ 17,900 a precio unitario.

Lo mismo, en el caso de las compras de alcohol de 250 ml se adquirió a S/ 6 por unidad cuando ahora se compra a S/ 2.8 por unidad, generando un ahorro de S/ 2 millones.

Hernán Condori puso otro caso, como las camas hospitalarias en el que también hubo una sobrevaloración.





