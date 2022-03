Vanessa López se molesta con Tomate Barraza y le hace un fuerte reclamo: “Te recuerdo que tienes dos hijas”

Vanessa López arremete contra Tomate Barraza. (Foto: Instagram)

Gaela Barraza, la hija de Tomate Barraza, se encuentra en el centro de la polémica por haber ganado el Miss Perú La Pre. Debido a las fuertes críticas que ha recibido en las redes sociales, el conductor radial salió a defender a su pequeña, señalando que ella se esforzó como todas las concursantes.

“ A mi díganme lo que quiera, no tengo ningún problemas y estoy bañado en aceite, pero con mi hija y con las otras niñas no se metan (...) Las niñas no tienen porque rendirse. es un tema de aprendizaje”, dijo durante su participación en el programa En Boca de Todos.

A raíz de la exposición mediática que tiene este caso, Carlos Barraza ha declarado en diferentes medios de comunicación, provocando que la mamá de su segunda hija, Vanessa López, enfurezca con él y señale que desde hace varias semanas no visita a su otra pequeña.

La modelo y empresaria utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra su expareja, asegurando que no va a visitar a su pequeña con la excusa de que se encuentra ‘enfermo’; sin embargo, si tiene tiempo para salir en programa de televisión defendiendo a su hija Gaela.

“ Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’. ¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios ”, escribió en su plataforma.

Como se recuerda, Vanessa López no ha mantenido una buena relación con Tomate Barraza y Gaela Barraza desde que anunciaron su separación. Asimismo, el locutor radial denunció en su momento a la mamá de su segunda hija asegurando que había maltratado psicológicamente a su pequeña.

GAELA BARRAZA AFECTADA POR COMENTARIOS NEGATIVOS

En una entrevista para el diario Trome, Tomate Barraza señaló que pese a que su hija Gaela intenta hacer oídos sordos a los insultos que recibe, ella finalmente sí es afectada por los comentarios negativos. Sin embargo, el exconductor de televisión le recordó que sus papás siempre van a estar con ella, en las buenas y en las malas.

“ Está afectada, pero sabe que no está sola porque tiene a mamá y papá, así que a palabras necias oídos sordos. Lo que más me molesta es que digan que expongo a mi hija y jamás haría eso ”, sostuvo.

TOMATE BARRAZA DEDICA TIERNO MENSAJE A SU HIJA

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tomate Barraza compartió un tierno mensaje en donde resaltó el orgullo que siente por su hija y le aseguró que, junto a su madre Danuska Zapata, la apoyaran en todo lo que necesita para convertirse en la próxima Miss Perú.

“Las buenas noticias siempre van a superar todo lo malo que podamos estar pasando. Gaela, hija mía, me siento orgulloso de tus logros y sigue a paso firme en tu camino en el Miss Perú La Pre”, se lee en las primeras líneas de su texto.

