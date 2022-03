Miss Perú La Pre: ¿Quiénes son los jurados que eligieron a Kyara Villanella y más hijas de famosos como ganadoras?

La gran final del Miss Perú La Pre estuvo envuelta en polémica debido a las ganadoras del certamen, quienes fueron tres de ellas hijas de personajes públicos. Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza; y Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac, comparten la corona junto a Mía Loveday, la única que se ha salvado de las críticas.

En medio de las acusaciones de fraude y de preferencias a favor de las adolescentes con padres famosos, Marina Mora y Viviana Rivasplata, exreinas de belleza, le pidieron a Jessica Newton que hiciera público el puntaje final de las vencedoras. Esto con el fin de mostrar transparencia y así evitar más críticas hacia las menores de edad.

La organizadora del Miss Perú no se ha pronunciado al respecto y únicamente ha pedido más respeto para las ganadoras. Al parecer, Newton no tiene intención de mostrar las votaciones finales. No obstante, lo que sí se puede conocer son los miembros del jurado de la gran final y qué calificaron para darle la corona a Kyara, Gaela, Alondra y Mía.

JESSICA NEWTON

La exreina de belleza fue uno de los cuatro miembros del jurado de la gran final del certamen. Además de buscar a una adolescente físicamente hermosa, también quería una jovencita que esté comprometida en llevar con orgullo la corona del Miss Perú La Pre en las competencias internacionales.

“ Hay que buscar una mujer que sea lo suficientemente responsable, que entienda que una vez que gane está llevando todos los sueños de sus demás compañeras. No solo el certamen internacional, sino la plataforma. Hemos tenido la suerte de tener a todas nuestras reinas coronadas internacionalmente y han hecho un trabajo magnífico”, expresó Jessica Newton.

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, evaluó a las candidatas en la gran final.

DOCTOR POLO

Es el odontólogo oficial de toda la plataforma del Miss Perú. Según información de la clínica dental que dirige, cuenta con el título de cirujano dentista con certificado internacional en diseño de sonrisa. En el certamen, el Dr. Polo no solo se fijó en los dientes de las concursantes, sino también en la madurez de sus respuestas en la entrevista final.

“Yo estoy sorprendido porque tienen mentalidad de adultos para la edad que tienen. Las 10 chicas me encantan cómo se desenvuelven y la inteligencia con la que responden. Vamos a buscar más adentro ”, indicó.

El Dr. Polo formó parte del jurado del Miss Perú La Pre 2022.

MÓNICA CHACÓN

Es exmodelo y Miss Perú 1997. Cuenta con un centro enfocado en preparar a futuras modelos y misses, llamado Escuela de Modelos Mónica Chacón, lugar donde precisamente Kyara Villanella se preparó para participar en el Miss Perú La Pre desde enero de este año.

En este caso, Mónica aseguró que las 10 finalistas contaban con la belleza y la inteligencia suficiente para ser una futura miss. Sin embargo, ella como jurado estaba buscando una adolescente con un plus que la hiciera especial.

“Tenemos que ver cómo jurado la chica más completa porque todas son bellas e inteligentes. Tenemos que ver más adentro, tenemos conocerlas un poco más para definir a las ganadoras” , sostuvo.

Mónica Chacón fue parte de los miembros del jurado del Miss Perú La Pre 2022.

REPRESENTANTE DE LA REVISTA COSAS

Jessica Newton indicó que un representante de la revista Cosas, medio oficial que transmitió la etapa final del Miss Perú La Pre, tuvo la difícil tarea de evaluar el desempeño de las 10 finalistas. “Queremos ver un punto de vista distinto”, indicó la exreina de belleza.

Según el portavoz de la revista, él no solo tomó en cuenta la belleza e inteligencia de las candidatas, sino también su conocimiento sobre los principales problemas sociales que aquejan al país y también al mundo.

“Me encanta ver a chicas tan jóvenes hablando sobre temas sociales. Sobre todo porque pueden llegar a ser referentes de chicos de su edad” , manifestó.

Un representante de Cosas fue parte de los miembros del jurado del Miss Perú La Pre 2022.

SEGUIR LEYENDO: