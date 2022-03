Miss Perú: recuerda los momentos más polémicos y vergonzosos del concurso de belleza

Las veces que el Miss Perú estuvo en medio de la polémica. (Foto: Difusión)

En los últimos días el concurso de belleza Miss Perú La Pre ha sido duramente cuestionado por los usuarios de las redes sociales, así como exconcursantes que denunciaron favoritismo al conocerse que Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huárac habían sido las ganadoras.

Debido a esta nueva polémica, aquí te recordaremos todas las veces que este concurso estuvo en el ojo de la tormenta por sus participantes. Algunas de las exreinas de belleza hoy en día son conocidas en el medio local, mientras que otras han desaparecido por completo.

MELISSA PAREDES RENUNCIÓ A SU CORONA DE MISS PERÚ

En el año 2012 Melissa Paredes ganó uno de los concursos de belleza más importante a nivel nacional. Sin embargo, ella tuvo que renunciar a su corona tras darse a conocer que en el pasado realizó una sesión de fotos en topless, algo no permitido por la organización.

“ Yo respeto mucho a esas personas que me critican tan duro. En realidad yo no soy ninguna vedette, ninguna bailarina, no tengo nada en contra de esos trabajos . Yo soy Melissa Paredes, una mujer que sale adelante, que siempre ha trabajado por ella misma y por su familia, por eso le comunico a todo el Perú que el día de hoy Melissa Paredes renuncia a su corona”, expresó.

Melissa Paredes es coronada como la nueva Miss Perú.

ROSA ELVIRA CARTAGENA ESCONDIÓ CORONA Y FUE DESTITUIDA

Rosa Elvira Cartagena se convirtió en la primera afroperuana en ganar el Miss Perú, pero este título no le duraría mucho tiempo, pues a los pocos meses fue destituida al descubrirse que había mentido al momento de decir que la corona se le había extraviado.

Cuando la organización le solicitó que entregué la corona que estaba valorizada en 100 mil dólares , ella señaló que lo había perdido junto a diversos objetos personales como sastres, zapatos, joyas, entre otras cosas, en una maleta. Finalmente la policía descubrió que todo había sido mentira y que jamás había extraviado dicho objeto.

ANYELLA GRADOS PIERDE CORONA POR VIDEO VIRAL EN ESTADO DE EBRIEDAD

Anyella Grados logró coronarse como Miss Perú en el 2019, pero su reinado solo le duró un par de meses debido a que una de sus compañeras la grabó en total estado de ebriedad mientras celebraban un carnaval.

El video fue difundido en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Esto ocasionó que Jessica Newton se moleste, invocando a una conferencia de prensa para anunciar que Grados había perdido la corona por haber violado las reglas.

Anyella Grados fue expulsada del Miss Perú.

MICHELLE SOIFER RETIRADA DEL MISS PERÚ POR MENTIR SOBRE SU ESTADO CIVIL

En el 2010, Michelle Soifer postuló al Miss Perú como presentante del Callao. Ella no tuvo tanta suerte debido a que fue expulsada del certamen por mentir sobre su estado civil, pues indicó que era soltera cuando en realidad estaba casada.

De acuerdo a los estatutos del concurso de belleza, las participantes no pueden estar casadas. Maritza Mendoza, la presidenta de la organización de aquel momento, también se pronunció al respecto.

“Todas las candidatas están muy tristes por este tema. Ella es una niña muy disciplinada. Hablé con su mamá y con ella, en realidad estamos desconcertadas, pero no sé qué decisión tomó Michelle. Hay cosas que no saben como que viene de una condición humilde, de necesidad ”, comentó.

Michelle Soifer tuvo que ser sacada del Miss Perú al mentir en su estado civil.

STEVE HARVEY EN EL MISS UNIVERSO 2015

Steve Harvey se hizo mundialmente conocido por haber cometió un error en la ceremonia del Miss Universo 2015, cuando confundió a la ganadora Miss Universo Filipinas con la segunda finalista Miss Universo Colombia.

Después de dar como ganadora a la Miss Universo Colombia, Ariadna Gutiérrez, el presentador regresó al escenario para disculparse con el público y con la participante, e inmediatamente nombró como ganadora a Miss Universo Filipinas, Pia Wurtzbach, quien no salía de su asombro.

