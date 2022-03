Alejandra Baigorria: Su madre Verónica Alcalá es captada agrediendo a un menor de edad en Chorrillos

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, fue captada agrediendo a un menor de edad en Chorrillos por supuesta agresión hacia su hijo.

Verónica Alcalá, recordada modelo de los noventa y madre de la chica reality Alejandra Baigorria, fue captada discutiendo con un grupo de jóvenes y agrediendo a uno de ellos el último fin de semana en el condominio Las Brisas, ubicado en el distrito de Chorrillos. Las imágenes fueron difundidas por el programa de Magaly Medina.

El video de la agresión fue grabado por una de las amigas del grupo, en donde se observa a la madre de Alejandra Baigorria totalmente enfurecida porque, supuestamente, uno de los muchachos habría golpeado a su hijo, quien también es menor de edad.

“¡Le has pegado a mi hijo! ¡Le has pegado! Mi hijo es un caballero. Tú vas a ser muerto. Te vas a acordar de mí, ¿me entiendes? Con mi hijo no te vas a meter” , expresó Alcalá mientras uno de los adolescentes intentaba mantener su distancia para no causar mayor problemas. Sin embargo, esto no fue suficiente, puesto que la mujer lo llegó a golpear en el rostro.

De inmediato, un segundo joven se acercó a la escena para defender a su amigo, pero Verónica Alcalá continuó con los amedrentamientos y hasta agredió a la menor de edad que se encontraba grabando lo sucedido. El grupo decidió retirarse del lugar entre los gritos de la suegra de Said Palao.

“Sigan caminando. Avancen como ratas que son. Avanza como rata que eres. Se van acordar de mí, mier***, de mí. A mi hijo no lo toca nadie”, expresó Alcalá mientras seguía persiguiendo a los jóvenes para que pudieran escucharla.

Cabe resaltar que uno de los muchachos no desmintió haber golpeado al hijo de Verónica Alcalá . “Su hijo le ha pegado a una de mis amigas”, fue su defensa cuando la madre de Baigorria le increpó la supuesta agresión hacia su primogénito.

VECINO DEL CONDOMINIO TUVO QUE INTERVENIR

La madre de Alejandra Baigorria continuó peleándose con el grupo de jóvenes a los exteriores del condominio. Esta vez se la vio discutiendo con una jovencita frente a sus amigos. “¿Quieres escuchar lo que Giacomo dice de ti? Yo creo que no te conviene ah” , se le escucha decir en tono amenazante.

Debido a esta situación, un vecino decidió encarar a la rubia empresaria para pedirle que no cause más problemas en el barrio y, sobre todo, para que deje en paz a los adolescentes, ya que ella es una mujer mayor que no debería involucrarse en esa clase de disputas.

“ ¿Por qué no te vas a tu casa y te preocupas de problemas de adultos? En vez de estar jod*** a los niños. Ya es el segundo día que los niños me llaman asustados a quejarse, que los están jod***. Nada van a hacerle a tu hijo, ni se van a acercar”, señaló el hombre.

“Ten por seguro porque él va a caminar con personas que no se le van a acercar”, respondió Verónica. Segundos después, el vecino le volvió a increpar por su actitud violenta. “O sea tú vienes a mi barrio a amenazarme. ¿Vives acá hace tres días? Yo nunca te he visto en 25 años que tengo acá ”.

MADRE DE ALEJANDRA BAIGORRIA SE NIEGA A DECLARAR

El equipo de Magaly TV La Firme se acercó a la vivienda de Verónica Alcalá para consultarle sobre las agresiones hacia los menores de edad. Sin embargo, la rubia no quiso emitir declaración alguna y optó por ignorar las preguntas del reportero.

Recordemos que esta no es la primera vez que la madre de Baigorria está involucrada en un hecho como este. Anteriormente ya ha recibido varias denuncias por hacer “justicia por sus propias manos”.

Madre de Alejandra Baigorria es captada agrediendo a un menor de edad en condominio de Chorrillos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SEGUIR LEYENDO: