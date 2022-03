Laszlo Kovacs le pidió matrimonio a su novia Mili Asalde frente al mar y presume anillo de compromiso

Laszlo Kovacs se casará con su novia Mili Asalde. (Foto: Instagram)

¡Se casan! El actor Laszlo Kovacs sorprendió a propios y extraños al anunciar que le había pedido la mano a su novia Mili Asalde. A través de sus redes sociales, el recordado ‘Tito’ en “Al Fondo Hay Sitio”, decidió compartir su felicidad con sus más de 67 mil seguidores en Instagram.

Es así como la tarde de este 15 de marzo, el artista nacional comenzó publicando en las historias de su cuenta oficial de Instagram la mano de su pareja luciendo el bello anillo de compromiso con el fondo del mar de lo que sería la Costa Verde.

Todo parece indicar que el también actor de la teleserie “Maricucha” habría decidido ir a un lujoso restaurante con vista al océano pacífico para proponerle matrimonio, pues en la foto compartida en dicha red social se ve una copa de vino y un plato de comida.

Foto: Instagram

Tras comprometerse, Laszlo Kovacs no dudó en compartir también en el perfil de su Instagram una fotografía junto a su futura esposa en donde ambos sonríen y ella no dudó en presumir su sortija que lleva una piedra preciosa en medio.

Pese a no brindar mayores detalles ni escribir ninguna descripción, el post ha alcanzado más de cinco mil “Me encanta” en las últimas 5 horas y cientos de comentarios de familiares y amigos en donde resaltan las felicitaciones de sus compañeros de actuación.

Ximena Díaz, Sebastián Monteghirfo, Milene Vázquez y Magdyel Ugaz fueron los primeros en saludar a la feliz pareja. “Felicidades”, “Todo el amor del mundo”, “Felicidades chicos”, escribieron respectivamente.

Cabe resaltar que Laszlo Kovacs ha mantenido en privado su relación con Mili Asalde, por lo que se sabe muy poco de ella. Incluso, la afortunada mantiene su cuenta de Instagram en privado y solo se puede leer que es una mujer proveniente de Chiclayo, amante del yoga y del mar.

Cabe resaltar que su única relación mediática fue con la actriz Magdyel Ugaz, quien fue su enamorada por cuatro años hasta que decidieron separarse en el 2009 quedando como amigos y compañeros de trabajo.

(Foto: Instagram)

LASZLO KOVACS Y SU OPINIÓN SOBRE LOS ‘CHICOS REALITY’

El actor László Kovács opinó sobre los papeles que interpretaron en la serie La Academia los integrantes de Esto es Guerra, conocido reality juvenil que en los últimos años ha destacado por los escándalos que han protagonizado sus participantes.

“Acá entre nos, ¿para ti son puertas o no son puertas?”, le consultó una reportera del programa Amor y Fuego durante un evento el pasado mes de diciembre. Sin pelos en la lengua, el artista respondió, asegurando que para él sí era unas ‘puertas’, palabra que ha sido usada por diferentes especialistas para calificar la actuación de diferentes chicos reality.

“Mira honestamente sí, para mí sí lo son, o sea yo no... lo poco que he visto no es algo que particularmente me haga vibrar o sentir o emocionarme, me parece un poquito frío”, comentó.

Asimismo, el reconocido actor peruano precisó que las expresiones de estos chicos reality durante la actuación eran bastante mecánicas y frías. “Todo es un poco frío, un poco robótico, se necesita como te digo, un poquito más de capas”, señaló.

