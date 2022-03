Miss Perú La Pre: Viviana Rivasplata y Marina Mora piden que Jessica Newton muestre el puntaje de las ganadoras

Viviana Rivasplata y Marina Mora piden que Jessica Newton haga pública las votaciones de la gran final del Miss Perú La Pre.

El final del Miss Perú La Pre 2022 continúa levantando polémica debido a sus ganadoras: Kyara Villanella, Gaela Barraza, Alondra Huarac y Mía Loveday, siendo esta última la única que no es hija de un famoso. Ante las acusaciones de presunto fraude, Viviana Rivasplata y Marina Mora exigen que Jessica Newton sea transparente con los resultados.

En el caso de Marina, quien fue Miss Perú Mundo 2001, indicó para ATV Noticias que “es una mala coincidencia que hayan sido las ganadoras las hijas de los ‘mediáticos’ o famosos”. Además, aseguró no estar segura de cuáles eran los parámetros de calificación del jurado del Miss Perú La Pre.

“En una final de un concurso se debe calificar la empatía, el carisma, el talento, pasarela, la dicción, expresión corporal, la simetría de la candidata. Todas son iguales. No por el papá o la mamá que puedan tener”, comentó la exreina de belleza, quien se casó hace poco con Alejandro Valenzuela.

Además, dejó un fuerte pedido para la organización tras ver las graves denuncias de las mismas exparticipantes: “ Sería bueno que las personas que organizan este concurso salgan a enseñar las puntuaciones, que las hizo ganar o que las hizo pasar a la siguiente etapa porque en realidad las chicas mismas de este concurso se están quejando porque dicen que no asistían a los ensayos, que no respondían bien, que no hablaban bien”, señaló.

VIVIANA RIVASPLATA PIDE VOTACIONES PÚBLICAS

En entrevista para América Hoy, Viviana Rivasplata, Miss Perú 2001, lamentó la incómoda situación que están atravesando las adolescentes coronadas. Cabe resaltar que Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, ha recibido fuertes ataques en redes y sus seguidores piden que se detenga el bullying.

“Hay reglas en cada concurso, en el Miss Perú hay una ganadora... deben haber pauteado que cuatro de las chicas van a cuatro concursos distintos... las reglas deben estar desde el principio claras... Me dan pena lo que pasan las jovencitas porque no tienen el carácter formado, pero allí están de los padres quienes tienen que acompañarlas”, opinó

Asimismo, se mostró de acuerdo con Marina Mora y aconsejó mostrar los resultados para evitar los malentendidos. Esta opción primero tendría que ser evaluada por Jessica Newton y toda la organización.

“ Sería bueno para la salud de las chicas, y si ellos (los organizadores) lo crean conveniente, mostrar la votación y como se llegó (a los resultados) . Me dan pena las chicas que han ganado porque al ser tres de ellas, hijas de personajes famosos, lo hace más complejo para ellas, es un esfuerzo mayor el demostrar que no por sus padres están allí”, comentó.

Viviana Rivasplata le pide a Jessica Newton que muestre los resultados del Miss Perú La Pre 2022. (VIDEO: América TV / América Hoy)

MÁS EXPARTICIPANTES SE QUEJAN DEL MISS PERÚ LA PRE 2022

Samantha González, exconcursante del certamen de belleza, explicó que ella sabía que las hijas de los famosos iban a ser convocadas al concurso por un tema de publicidad , pero no pensó que finalmente Kyara, Gaela y Alondra serían las ganadoras.

“Desde el principio yo sabía que iba a ver publicidad, sobre todo después de una etapa de virtualidad, ahora que pasamos a presencial se tenía que traer el foco hacía el concurso, pero no pensé jamás que ellas iban a ser las ganadoras ”, comentó.

Otra exconcursante que no quiso revelar su identidad por temor a represalias, señaló que ella no se encuentra indignada por perder, sino le molesta el hecho de que muchas de sus compañeras se hayan esforzados para que las hijas de los famosos se lleven la corona sin esfuerzo.

“Mucha gente dice que estamos piconas, que no sabemos perder, no nos molesta perder, nos molesta la injusticia, nos hemos esforzado tanto, ¿para qué?, entonces, si nos hubieran dicho de que el concurso iba a ser para las tres, simplemente no nos esforzábamos”, sentenció.

El programa Magaly Tv: La firme recogió el testimonio de dos excandidatas del Miss Perú La Pre que denunciaron irregularidades en el certamen de belleza.

