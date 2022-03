Miss Perú La Pre: Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza responden a las denuncias por presunto favoritismo

Las ganadoras del Miss Perú La Pre 2022 respondieron a las críticas. (Foto: Instagram)

La victoria de Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza en el Miss Perú La Pre 2022 ha sido puesta en tela de juicio debido a sus vínculos sanguíneos con personajes mediáticos. Varias candidatas del certamen han acusado a la organización de tener presuntas preferencias hacia las “hijas de famosos”, dejando de lado así a otras adolescentes que soñaban con la corona.

Durante la presentación oficial de las ganadoras del concurso de belleza, quienes representarán al Perú en los próximos certámenes internacionales, las jóvenes modelos fueron consultadas por esta polémica. “¿Qué opinan sobre lo que dicen que han sido elegidas por ser hijas de un papá o mamá conocido?”, le preguntó un reportero de Magaly Medina.

La primera en responder fue Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, quien ha sido víctima de bullying en redes sociales desde que fue anunciada como la ganadora. La joven influencer admitió sentirse “decepcionada” de las declaraciones de sus excompañeras.

“Estoy un poco decepcionada porque yo sentí de verdad que eran mis amigas. Yo sé que cada opinión es válida y está bien, la respeto, pero de verdad estoy un poco triste por eso” , afirmó la hija de la excandidata presidencial, luciendo un favorecedor atuendo rosado que combinó con su corona.

Gaela Barraza, Mía Loveday, Alondra Huarac y Kyara Villanella fueron las ganadoras del certamen.

Por su parte, la hija del productor musical Nilver Huarac indicó: “A mí no me gusta decir cosas de las demás personas, siento que no tengo el derecho de opinar sobre alguien. Me da mucha pena. Yo no me siento muy atacada, he visto también que tengo comentarios buenos. Espero que a esas personas (las que la critican) puedan encontrar algo que las haga felices” .

En el caso de Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza, lamentó que sus supuestas amigas hayan terminado en su contra debido a su victoria en el Miss Perú La Pre. “No soy la única que consideraba amigas a las chicas que participaron en el concurso, y así decidieron atacarnos. Pero se respeta lo que ellas quisieron pensar, pero de ahí hacer esos comentarios… no me parece” , sostuvo.

Mía Loveday, la única que se ha salvado de las críticas por no tener un apellido conocido, lamentó que sus compañeras estén atravesando una situación tan incómoda porque los comentarios de los demás “lastiman sus sentimientos”.

Kyara Villanella, Alondra Huarac y Galea Barraza responden a las acusaciones de presunto favoritismo en el Miss Perú La Pre 2022. (VIDEO: Instagram)

POLÉMICA FINAL

Luego que Jessica Newton anunciara a las cuatro adolescentes que viajarán a El Salvador para prepararse para los próximos concursos internacionales, los internautos no dudaron en alzar su voz de protesta en contra de la organización. Los internautas consideraron “injusto” el resultado, ya que las vencedoras no habrían dado las mejores respuestas a comparación de las demás candidatas.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales calificaron de “estafa” la decisión del jurado, señalando que las jóvenes vencedoras solo fueron elegidas por ser hijas de conocidos personajes de televisión y política. Recordemos que Kyara Villanella es hija de Keiko, Gaela Barraza es hija de ‘Tomate’ Barraza y Alondra Huarac es hija de Nilver Huarac.

Usuarios de las redes sociales contra las ganadoras del Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram)

Esto se vio reforzado con las declaraciones de Camila Hernández Macera, quien fue una de las candidatas del certamen que no logró ingresar al Top 10. Luego de saber que había quedado fuera, se pronunció a través de sus historias de Instagram para asegurar que el Miss Perú La Pre 2022 ya estaba “arreglado”.

“Todo estaba arreglado lamentablemente, nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado, creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos” , escribió en sus redes.

Candidata denuncia fraude a favor de Kyara Villanella y más hijas de famosos . (VIDEO: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: