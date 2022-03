Jessica Newton enfurece con reportero de Magaly Medina por pregunta sobre presunto fraude en el Miss Perú La Pre

Jessica Newton se incomodó con reportero de Magaly Medina por pregunta sobre presunto fraude. Así reaccionó la ex Miss Perú. (Foto: Instagram)

Este lunes 14 de marzo, el Miss Perú La Pre 2022 presentó oficialmente a sus ganadoras en una ceremonia realizada en el Hotel Pullman de San Isidro. Kyara Villanella, Alondra Huarac, Gaela Barraza y Mía Loveday fueron las afortunadas ganadoras del certamen, aunque las críticas no se hicieron esperar tras los resultados. ¿Qué dijo Jessica Newton al respecto?

Como se sabe, desde que la exreina de belleza anunció que las hijas de Keiko Fujimori, ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac se convirtieron en las vencedoras, los usuarios no han dejado de arremeter contra la organización por presuntas preferencias hacia las “hijas de famosos”. Incluso, una candidata aseguró en redes que todo estaba “arreglado”.

Durante la conferencia de prensa, un reportero de Magaly Medina no dudó en preguntarle a Newton si la participación y posterior victoria de las tres adolescentes fue una estrategia para llamar la atención de la prensa, ya que el Miss Perú La Pre no ha dejado de estar en boca de todos desde la polémica final.

“¿Qué dirá mi hija Miranda cuando se presente (al certamen)? Díos mío, yo no conozco a los padres de ninguna de ellas, salvo a tu papá (‘Tomate’ Barraza) que lo he visto en alguna oportunidad cuando nos hemos cruzado en Latina. Creo que son muy valientes porque no han ingresado por ser las hijas de nadie, sino porque ellas mismas querían cumplir sus sueños ”, explicó la organizadora del Miss Perú.

JESSICA NEWTON PERDIÓ LA PACIENCIA

No contento con la respuesta, el reportero de Magaly TV La Firme volvió a insistir con el tema de las presuntas preferencias hacia las hijas de personajes mediáticos, ya que los padres de las candidatas no estaban de acuerdo con los resultados finales.

“Las chicas que han estado en la academia, casi 140 chicas, han pagado un costo de inscripción. Los padres han pagado 350 dólares, sino me equivoco….”, dijo el hombre de prensa ante la mirada de una incómoda Jessica Newton.

“Mónica (Chacón) es la encargada de la academia, tenemos una alianza. Honestamente es muy incómodo el hecho que en este momento, en el cual ellas tienen su primera presentación, tengamos este tipo de comentarios. Si tú esperas a que se retiren las niñas, yo no tengo ningún problema. No creo sea necesario que ellas tengan que estar escuchando este tipo de cosas ”, expresó la ex Miss Perú.

El reportero de ATV no le quedó otra que pedir disculpas a las adolescentes, felicitarlas por su victoria y retirarse del lugar. Cabe resaltar que en la última edición de Magaly TV La Firme, no se llegó a transmitir este incómodo momento.

Jessica Newton enfurece con reportero de Magaly Medina por pregunta sobre presunto fraude en el Miss Perú La Pre. (VIDEO: Instagram/@missperulapre)

MAGALY MEDINA NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS

Magaly Medina no fue ajena a las denuncias de las candidatas al concurso Miss Perú La Pre, quienes indicaron que existió un presunto favoritismo para las hijas de padres famosos. La ‘Urraca’ consideró que el apellido no debería influenciar en los resultados, en clara referencia a las ganadoras: Kyara Villanella, Alondra Huarac y Gaela Barraza.

“ Kyara Villanella acaba de entrar, ¿qué preparación puede tener? Muy poca, Y creo que hay niñas, que ya se estaban preparando con mucho tiempo de anticipación. Porque comercialmente y mediáticamente les conviene, tener apellidos famosos, hijos de conocidos, ya ustedes saben que a la Newton le encanta vincularse con ese tipo de gente”, afirmó Magaly Medina en un principio.

Asimismo, la presentadora aseguró que la favorita del concurso de belleza fue claramente Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori. “La vez pasada escuché a una niña, que su madre decía que la favorita es fulana. Es cierto, esa favorita ganó. Otras consideraron que no era lo suficientemente hábil, capaz, talentosa… pero no debería jugar tu apellido para que favorezca a la organización que hace estos concursos”, sostuvo.

