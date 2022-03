Mateo Garrido Lecca confiesa que Cassandra Sánchez fue su primera enamorada: “Estaba con ella a los 21 años”

Mateo Garrido Lecca y Cassandra Sánchez fueron enamorados hace varios años. (Foto: Captura / Instagram)

El comediante Mateo Garrido Lecca sorprendió a más de uno al revelar en una entrevista que su primera enamorada oficial fue Cassandra Sánchez de Lamadrid cuando él tenía 21 años de edad y se encontraba estudiando en la universidad.

Según relata el también locutor radial, era un chico muy tímido en su colegio y le costaba hacer amigas, por lo que tuvo su primera relación oficial años después de cumplir la mayoría de edad.

“De hecho, a mis 21 años estaba con mi primera enamorada, y ella era un poco más alta que yo. Yo me sentía bien con ella al costado, como ‘trophy wife’ (esposa trofeo), como para lucir y decir: ‘Mira, he conquistado a esta chica hermosa”, comentó en el canal de YouTube de Kiara Trigoso, mejor amiga de Flavia Laos.

Al no mencionar el nombre de la mujer con la que mantuvo un romance, la conductora no dudó en pedirle que revele su identidad. Mateo se mostró bastante nervioso y solo dio pistas. “Ya no se puede hablar de ella, ya sale en Magaly y está casada... Le mando un beso con cariño y que le vaya muy bien. El que entendió la referencia, chévere”.

Después de escucharlo, los presentes en el set comenzaron a gritar que se trataba de una de las hijas de Jessica Newton. Esto sorprendió a Kiara y continuó insistiendo peguntándole directamente si se trataba de Cassandra. ¿Cuál Newton? ¿La que está con Deyvis?”.

“Si si si, estaba con ella, 21 años yo, y pasaron todas sus amigas, que por supuesto eran todas sus amigas que participaban en el Miss Perú, porque convivía con ellas. Yo pasaba con ella, y le decían: ‘Ay, quien es tu hermanito’ y tenía la mano en la cintura, es evidente que es mi enamorada”, dijo Mateo entre risas.

En otro momento, Mateo Garrido Lecca confesó que su primera relación sexual fue con Cassandra. “Fue tardísimo (mi primera vez), con mi primera enamorada, que ya hemos dicho el nombre, por eso no voy a dar ningún detalle más, por respeto a ella, por favor”.

CASSANDRA SÁNCHEZ RECIBE CRÍTICAS POR NO DAR DE LACTAR A SU BEBÉ

Después que publicara una foto donde se le ve dándole biberón a su bebé, muchas son las críticas que han llovido contra Cassandra Sánchez de Lamadrid. Los usuarios no dudaron en cuestionarle por no darle pecho al pequeño Milan, quien tiene cuatro meses de nacido.

“Ninguna fórmula por más buena que sea logra reemplazar a la leche materna”, “¿Ya no toma leche de tu pecho?”, “¿No amamanta?”, “Muy mal, nada como la leche materna”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta de Instagram de la joven madre.

Ante ello, Cassandra no se quedó callada y se defendió de las críticas. En primera, resaltó que es su forma de crianza y deben respetarla. “Aprendamos a respetar y aprender que cada mujer es diferente, depende de cada una como quiere/puede llevar su maternidad. Bendiciones”.

“Es decir que bajo tu opinión ¿las mujeres que no podemos dar de lactar o no pudimos seguir haciéndolo no por temas laborales, sino biológicos, no somos buenas madres o a nuestros hijos les faltará algo? Aprende a ser más empática con las personas a tu alrededor, sean personas públicas o no. Recuerda que no me conoces y asumir que sabes todo acerca de mi vida deja mucho que desear”, concluyó.

