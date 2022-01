Pancho Rodríguez llora en vivo al hablar de su situación migratoria: “Mi hija me dio fuerza y tranquilidad”

Pancho Rodríguez se quiebra en vivo al hablar de su situación migratoria. (Foto: Captura TV)

Pancho Rodríguez no pudo evitar derramar algunas lágrimas durante el enlace en vivo que tuvo con el programa En boca de todos la tarde de este lunes 31 de enero. Desde Chile, el chico reality decidió revelar algunos detalles de su actual situación luego de que Migraciones le negara el ingreso al Perú.

Durante la entrevista, el chileno estuvo acompañado de su pequeña hija Rafaella y minutos antes de culminar, se quebró en vivo al contar el difícil momento que atravesó con ella en el aeropuerto nacional cuando las autoridades lo retuvieron.

“Su sueño era estar en Perú, ella... (llora) ha sido mi ángel porque los primeros días cuando estuve en el aeropuerto y que tuve que dormir tres noches con ella, yo me tenía que ir a llorar al baño cada media hora porque estaba angustiado”, comenzó contando el modelo.

“Pero luego llegó un momento en el que ya no podía ocultarle más. Ella me dijo que lo importante es que estamos juntos, que no eres un delincuente y hay que darle tiempo. Ella me ha dado tranquilidad”, agregó sollozo.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que él no se encuentra de vacaciones. “La gente cree que yo estoy de vacaciones acá pero no es así. Estoy intentando darle las vacaciones que yo le he prometido a ella pero yo estoy muy angustiado. Tengo mi vida allá en Perú. 7 años de mi vida están allá”.

Por su lado, Tula Rodríguez recalcó que él ya ha pagado la multa que le impusieron por asistir a la fiesta de Yahaira Plasencia en pleno Estado de Emergencia. Además, hizo un llamado a las autoridades para que revisen el caso.

“Mi núcleo laboral está en el Perú. Pago el colegio de las niñas, ayudo a mis papás y pago mis cosas también. Mi vida, mi trabajo y mis responsabilidades salen del dinero que genero en el Perú“, dijo en otro momento.

Pancho Rodríguez llora en vivo al hablar de su situación migratoria: “Mi hija me dio fuerza”

¿QUÉ PASÓ CON PANCHO RODRÍGUEZ Y MIGRACIONES?

Pancho Rodríguez decidió regresar al Perú junto a una de sus hijas luego de pasar Año Nuevo en Chile mientras se encuentra de vacaciones de Esto es Guerra. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando no lo dejaron salir del aeropuerto y lo enviaron de regreso a su país natal.

El motivo de su impedimento de entrada fue explicado en primero por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes expusieron el caso en su programa Amor y Fuego. “Pancho se fue a Chile y al regresar, migraciones no lo dejó entrar. Lamentablemente con el episodio que tuvo con Yahaira (Plasencia) en la época del COVID, él por ser extranjero, al parecer no cumplió con las reglas de conducta”, comenzó explicando Gigi.

“A los extranjeros de por si, le dan unas reglas de conducta que tienen que cumplir y respetar. Lamentablemente lo que sucedió en la fiesta de Yahaira Plasencia ocasionó que cuando él quiera regresar se lo impidan (...) Lo han regresado a Chile, no le han permitido el ingreso con su hija y ha estado tres días en el aeropuerto”, sentenció Gigi.

Como se recuerda, el pasado 24 de abril se desató un verdadero escándalo en la farándula nacional al revelarse un video en el que se puede observar a la salsera en la maletera de un auto para evitar a las autoridades cuando celebraba su cumpleaños.

A la fiesta llegaron varios invitados entre amigos, familiares y algunos chicos reality como Pancho Rodríguez y Facundo González. Al parecer, esto no ha quedado en el pasado para las autoridades peruanas al decidir no dejar ingresar nuevamente al modelo.

Pancho Rodríguez llegó al Perú pero no lo dejaron salir del aeropuerto. Migraciones lo regresó a Chile.

