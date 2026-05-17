Qué sigue ahora que el JNE proclamó los resultados de la primera vuelta: prueba de color, debates y más

Un funcionario de la ONPE retira del equipo de impresión la relación de electores para la segunda vuelta. Este documento se colocará en el ingreso a cada aula de votación para orientar a los ciudadanos el día del balotaje. (ONPE)

La proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) marca el inicio de una intensa etapa logística y política, con la atención puesta en la impresión de las cédulas de sufragio, la prueba de color y la definición de los debates presidenciales.

Según explicó el abogado especialista en materia electoral José Villalobos en declaraciones recogidas por RPP Noticias, este acto concluye formalmente la primera fase de la elección presidencial y da paso a acciones inmediatas tanto en el plano operativo como en el político.

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Tras la proclamación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia la impresión del material electoral, siendo la cédula de sufragio el elemento central de esta operación. Villalobos detalló que se realizará la prueba de color, un procedimiento clave para garantizar la calidad y autenticidad de los documentos electorales.

Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia el 7 de junio con estrategias territoriales opuestas y un electorado fragmentado que ninguno de los dos controla por completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se hará la prueba de color y luego la imprenta empezará con su trabajo para que el material pueda empezar a salir, sobre todo al exterior y luego a los puntos más alejados del país”, precisó el especialista.

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El objetivo principal es asegurar que el 7 de junio, fecha para la segund vuelta, todas las mesas de votación cuenten con el material requerido y que las instalaciones se desarrollen con normalidad.

En ese contexto, la ONPE decidió implementar medidas adicionales, como la instalación de GPS en los vehículos que transportarán los documentos electorales y la exigencia de que los conductores no tengan vínculos con organizaciones políticas. Estas disposiciones buscan fortalecer la cadena de custodia y aumentar la transparencia, según voceros electorales.

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Una urna electoral transparente de la ONPE, con votos en su interior, se observa en un centro de votación peruano junto a documentos y pizarras que muestran los resultados de la primera vuelta electoral, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez liderando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconfianza ciudadana

El proceso electoral arrastra un ambiente de desconfianza, resultado de las irregularidades detectadas durante la primera vuelta. Villalobos reconoció que la confianza en los organismos electorales se encuentra debilitada y que la recuperación de la credibilidad será lenta.

“Va a tardar bastante tiempo que la ONPE y el jurado recuperen la confianza ciudadana. Lo que ha pasado el domingo 12 de abril ha dejado millones de personas descontentas con el resultado, candidatos descontentos”, expresó el abogado.

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Para enfrentar este reto, las autoridades electorales han anunciado la realización de una auditoría internacional. El JNE debe definir quiénes integrarán el equipo auditor, cuáles serán los alcances de la revisión y en qué plazos se conocerán los resultados. Estas acciones buscan aportar garantías adicionales sobre la transparencia y legalidad del proceso, según lo señalado por el especialista a RPP Noticias.

Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclaman los resultados oficiales de la primera vuelta de las Elecciones 2026 en una ceremonia formal ante el público. (Infobae Perú)

Debates presidenciales

La organización de los debates entre los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta se posiciona como otro eje central de la campaña. Según explicó Villalobos, la legislación electoral no obliga a los partidos a participar en debates, ni determina su número o formato.

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Desde 2010, el JNE se encarga de coordinar estos encuentros, que se organizan a partir de los acuerdos alcanzados por los partidos bajo el marco del pacto ético electoral.

“El jurado no les puede imponer las reglas. Todo va a ser fruto de una negociación: el número de debates, la temática, las fechas, los lugares y hasta quiénes serán los moderadores”, explicó el especialista.

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La decisión final dependerá de la voluntad de los partidos y sus candidatos, aunque la ausencia de participación podría impactar negativamente su desempeño electoral.

Villalobos, además, consideró indispensable que se realice al menos un debate entre los candidatos presidenciales y otro entre los equipos técnicos. A su juicio, no basta con conocer las propuestas de quienes aspiran a la presidencia, también resulta fundamental identificar a las personas que las ejecutarán.

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La proclamación de resultados por el JNE marca el inicio de una nueva etapa logística y política en el proceso electoral peruano. (Andina)

Calendario electoral

Previo a la proclamación de los resultados de la primera vuelta, hubo reacciones jurídicas inmediatas. El alcalde de Lima presentó recursos ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de frenar la oficialización de los resultados, argumentando la falta de garantías en el proceso.

No obstante, Villalobos ya había advertido que esas acciones, como la acción competencial y la acción de amparo, tienen un trámite que tomará tiempo y no impedirán la continuación del calendario electoral.

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En paralelo, el proceso para la elección de diputados, senadores y representantes al Parlamento Andino sigue su curso, con la resolución de actas observadas aún pendiente. Se estima que la proclamación de estos resultados podría concretarse a fines de mayo, según la referencia temporal que ofreció Villalobos en la entrevista.