Nicola Porcella cuenta que recibió insultos por saltarse la cola de Migraciones: “Comenzaron a gritarme”

Nicola Porcella asegura que no intentó colarse en el Aeropuerto. (Foto: Instagram / Instarándula)

Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para contar que vivió una mala experiencia en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegaba del extranjero y estaba haciendo su cola en Migraciones el último viernes 11 de marzo.

Según relató el chico reality en las historias de su cuenta oficial de Instagram, él estaba esperando su turno en la fila de dicha entidad cuando uno de los trabajadores se le acercó y lo invitó a pasar para ser atendido primero que el resto.

“Estaba en la cola de Migraciones haciendo mi cola, no conocía a nadie, una chica se me acerca y me dice: ‘Hola Nicola, ¿Cómo estás? ¿Quieres pasar? Ya normal, y paso con los dos chicos que estaban a mi lado y la gente comenzó a gritarme: ¡cómo lo van a dejar pasar a él! pero solo me han dicho pasa”, comenzó contando.

“Paso siguiente tuve que regresar a mi sitio, sentí como si hubiera fallado el penal de Cuevita, pero bueno así pasa, ya está. Moraleja de la noche, si están en la cola de Migraciones y alguien que trabaja allí les dice que pasen por otro lado, no pasen porque 500 personas los van a estar pu...”, agregó.

Asimismo, dijo que el personal que trabaja en Migraciones se le acercó para pedirle disculpas luego del bochornoso momento que vivió.

“Y después de eso, paso siguiente, se me acerca el personal de Migraciones y me pide disculpas, y le digo de qué vale si ya todo el mundo me mandó y se acordó de mi mamá como no debían hacerlo, pero nada, anécdotas que pasan en la vida”, concluyó.

Cabe resaltar que el portal de Instarandula fue el primero en dar a conocer el hecho con varias fotografías que distintas personas enviaron para reportar lo que había sucedido.

Imágenes de Nicola Porcella en la cola de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Instarandula)

En otro momento, el exintegrante de “Esto es Guerra” se volvió a pronunciar y se rectificó sobre quién lo habría invitado a pasar adelante.

“Acá para contarles un poquito, después de hablar con muchas personas de lo que pasó ayer, no fue el personal de Migraciones el que me hizo pasar, el que me dijo vengan por acá, fue otra persona y como ya pasó, ya me gritaron, ya lo dejo ahí porque no quiero que esta persona se perjudique en su trabajo, más en estos tiempos”, expresó.

NICOLA RECHAZÓ OFERTA PARA INGRESAR A ESTO ES GUERRA

Nicola Porcella es uno de los capitanes históricos de Esto es Guerra, por lo que los fans esperaban verlo en los 10 años del reality; sin embargo, el ahora actor nunca hizo su ingreso y se animó a contar los detalles de su negoción con la producción que finalmente no lo convencieron.

“Tuve una conversación antes de venir a México. El plan era estar unos cuantos días, no me convenía a mí. No era para el principio de temporada, era para que entre unas semanas después“, dijo en declaraciones para Amor y Fuego.

También aprovechó la entrevista para aclarar que no se lleva bien con la producción de Esto es Guerra en la actualidad, señalando que le hubiera gustado hablar más tiempo con ellos para arreglar las diferencias que tuvieron en el pasado.

“Yo no he dicho que este todo bien (producción de EEG), porque no tengo más conversación con ellos. En algún momento si me hubiera gustado sentarme a conversar y que me digan: “Oye Nicola queremos solucionar este tema”. Tener una conversación”, comentó.

Estuvo a punto de retornar a Esto es Guerra. Nicola Porcella reveló que se reunió con producción del reality, pero no llegaron a un acuerdo.

SEGUIR LEYENDO