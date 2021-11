Yahaira Plasencia paga deuda de S/20 mil a Olenka Mejía y ella le responde: “¿No que no tenías trabajo?”

La excuñada de Yahaira Plasencia se pronunció en redes. (Foto: Composición)

Tras presentarse en la tercera gala de El Artista del Año, donde cayó en sentencia, Yahaira Plasencia informó que ya canceló la deuda de S/ 20 mil que le debía a su excuñada Olenka Mejía por reparación civil.

La ‘Reina del totó’ señaló que ya no le debe ni un sol a la expareja y madre del hijo de Jorge ‘Yorch’ Plasencia. Sin embargo, no quiso entrar en más detalles.

“Ese tema está cerrado. No voy a hablar de eso. Quiero llevar la fiesta en paz, le deseo todo lo mejor. Paz, paz”, manifestó Yahaira para América Espectáculos.

Tras estas declaraciones, Olenka García utilizó su cuenta de Instagram para criticar a la cantante por dar a entender que pagó por iniciativa propia, cuando la realidad no era esa.

“Aclarando. No pagaste porque quieres llevar la fiesta en paz o porque tiene un gran corazón o porque te caigo bien. Es porque el Poder Judicial te mando una carta exigiéndote que te dan 10 días para que pagues y cumplas las reglas de conducta sino ibas a tener problemas con la justicia y ¿Magia? ¿se reactivó tu rubro y pagaste todo? ¿No que no tenías trabajo? ¿No que tu economía te da sólo para pagar de 150 a 150 soles? ”, escribió inicialmente en su cuenta de Instagram.

Recordemos que hace dos semanas Olenka arremetió contra la salsera por haber pagado solo S/ 150 de los S/ 20 mil que le debía, algo que Yahaira admitió. En su defensa, la intérprete de ‘Dime’ aseguró que le había cancelado esa cifra porque su rubro artístico todavía “no se había reactivado del todo”.

Por otro lado, Olenka mostró su punto de vista con respecto a su carrera e imagen como artista: “En serio, ¿qué clase de ser humano puede ser? ¿Dando estos ejemplos? ¿Cómo pueden admirar a personas así? No nos olvidemos aún tienes una denuncia por resistencia y desacato a la autoridad que la fiscalía lo verá”, le recordó.

“Actúa bajo presión, sino en 50 años pagabas y se zurraba en reglas de conducta sino averiguaba que nunca las cumpliste. Ya no sé si reirme o llorar con tu triste historia que te montaste”, finalizó líneas más abajo.

¿POR QUÉ YAHAIRA LE DEBÍA S/ 20 MIL A SU EXCUÑADA?

Sucede que en el 2018, Olenka Mejía demandó a Yahaira por difamación agravada, ya que la cantante puso en duda la paternidad de su sobrino al declarar que su hijo era de otro hombre y no de Jorge ‘Yorch’ Plasencia.

“Yo sé muchas cosas. Es que si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá. El parto lo pagó otro chico”, dijo Yahaira durante una entrevista por llamada telefónica.

Ante ello, Olenka tomó medidas legales contra la salsera y pidió una reparación civil de S/100,000 por dañar su honor y buena reputación.

“Me retracto de lo que dije, (…) su carta notarial ya no va a proceder. Me retracto y pido disculpas, disculpas, señorita Olenka, me retracto, que mi hermano Jorge se encargue de todo lo demás”, señaló la autodenominada ‘Patrona’ para enmendar su error; sin embargo, Olenka continuó con la demanda.

Después de tres años de conflicto legal, en junio de este año, el Décimo Segundo Juzgado Lima decidió darle la razón a la expareja de Jorge Plasencia, dictaminando el pago de S/ 20 mil para reparar los daños causados.

“No va a poder salir sin previo aviso del país, va a tener que firmar todos los meses por un año y también pagará la reparación civil antes que finalice el 2021″, dijo Mejía tras conocer el fallo.

