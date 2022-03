Pedro Castillo: qué implicancias traería al gobierno el que Bruno Pacheco sea colaborador eficaz

Bruno Pacheco quiere ser colaborador eficaz. Foto: Andina

Las amenazas de muerte contra su persona y su familia pesaron para que Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, quiera colaborar con la justicia peruana y confesar sobre todas las acusaciones que tiene en su contra tras pertenecer a la gestión del presidente Pedro Castillo.

Con una mascarilla que le tapaba gran parte del rostro, en un video, Pacheco dijo que temía por su vida y su integridad, y pidió ser colaborador eficaz, tal como sucede con la empresaria Karelim López. Quiere señalar a los culpables y, según sus palabras, no le temblará la mano para “señalar si alguien es culpable e inocente”, pues llegó a su “límite”.

Si el exsecretario general es atendido como colaborador eficaz, el gobierno de Pedro Castillo podría derrumbarse, pues el político conoce cómo se maneja el mandatario y revelaría la presunta mafia que existe adentro del Palacio de Gobierno. El que alguna vez fue el hombre de confianza del mandatario se lo podría traer abajo.

Bruno Pacheco conocía con quiénes tenían reuniones clandestinas el mandatario y por qué habían 20 mil dólares en el baño de su despacho, ya que hay varias versiones que él mismo puso sobre la mesa: que eran sus ahorros, pero luego dijo que era una donación de sus hermanos.

El exmano derecha de Pedro Castillo señalaría quiénes son ‘Los niños’ que, según la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, son integrantes de la bancada de Acción Popular. Entre los nombres que se manejan están Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo y se sospecha, de Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, quienes habrían participado en distintas reuniones con altos funcionarios. Ellos visitaron 20 veces a Pedro Castillo y a los ministros en Palacio de Gobierno, confesó la lobista.

Pacheco también conoce la relación de Pedro Castillo con el empresario Zamir Villaverde, cuestionado por reunirse en la casa de Sarratea, en el distrito de Breña, con diferentes funcionarios públicos, y quien dijo ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso que fue a buscar cuatro veces al exsecretario general a Palacio de Gobierno y no conocía al jefe de Estado.

“Fui tres cuatro oportunidades a la Casa del Maestro, en Wilson (Lima) y allí es que conocí al señor Bruno pacheco. Fui cuatro veces al Palacio de las que solo me pudo atender una vez”, dijo el empresario, aunque aseguró que no había tenido una comunicación fluida con la exmano derecha de Castillo, no obstante, Pacheco conocería cuáles eran las intenciones de Villaverde.

El exsecretario también conocería al presunto ‘Gabinete en la sombra’: los asesores de Pedro Castillo que habrían estado tomando decisiones sobre el futuro del país, bajo la figura del mandatario y su relación con los acusados Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía, un entorno cercano muy peligroso, contó la expremier Mirtha Vásquez.

PATRICIA CHIRINOS PIDIÓ GARANTÍAS PARA PACHECO

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, pidió garantías personales para el exsecretario de la presidencia de la República después que anunciara que colaborará con la justicia tras las diversas investigaciones por corrupción.

La legisladora se mostró a favor de proteger al exmano derecha de Pedro Castillo, sobre todo, después que revelara que viene siendo amenazado de muerte.

“Primero Karelim López. Ahora Bruno Pacheco quiere colaborar con la justicia y denunciar los actos ilícitos de Castillo y su Gobierno de corrupción. Ambos reciben amenazas de muerte. ¿Qué esperan las autoridades para brindarles garantías personales? De seguro tienen mucho que contar”, escribió en su cuenta de Twitter.

