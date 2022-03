Zamir Villaverde afirma que buscó a Bruno Pachecho en Palacio de Gobierno: “Fui cuatro veces”

El empresario Zamir Villaverde, cuestionado por reunirse en casa de Sarrata, Breña con diferentes funcionarios públicos, declaró ante Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Villaverde tocó varios temas sobre su relación con el presidente Pedro Castillo, la empresaria Karelim López y el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco.

Entre las declaraciones que dio el empresario destaca que no se ha reunido con Castillo ni en Sarratea ni en el Palacio, pero ha ido para buscar a Bruno Pacheco en el despacho. Además, asegura que no ha conocido al presidente sino que en el mes de mayo conoció al candidato y ciudadano Pedro Castillo por dos minutos.

“No he asistido ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo; ni en el pasaje Sarratea ni tampoco en Palacio de Gobierno. Fui cuatro veces al Palacio para buscar a Pacheco de las que solo me pudo atender una vez”, señaló Villaverde.

“Yo no he conocido al presidente Pedro Castillo. Yo conocí, en el mes de mayo, al ciudadano al candidato Pedro Castillo y por dos minutos. Es la única relación con el hoy presidente de la República”, dice Zamir Villaverde.

La reunión con Castillo consistió en que el empresario se acercó a él para conocer la política del gobierno que en ese entonces recién iba a asumir, por que consideraba “como cualquier ciudadano normal” que les podría quitar sus empresas.

“Conocí al candidato Castillo en la Casa del Maestro, fui como cualquier empresario, persona que pensaba que nos iban a estatizar nuestras empresas que nos iban a quitar nuestras casas” comentó.

RELACIÓN CON KARELIM LÓPEZ Y BRUNO PACHECO

Zamir Villaverde mencionó que no conoce ni conoció a Karelim López y que a Bruno Pacheco lo conoció en campaña. “Fui tres cuatro oportunidades a la Casa del Maestro, en Wilson (Lima) y allí es que conocí al señor Bruno pacheco. Fui cuatro veces al Palacio de las que solo me pudo atender una vez”, dijo el empresario.

Sin embargo comentó que no tiene una comunicación fluida con Pacheco. “No tengo comunicación fluida con el señor Bruno (Pacheco) lo conocí en campaña y de allí lo he llamado, me sacó la cita, no me pudo atender; me atendió una vez”, añadió.

“No he ido a visitar al presidente (a Palacio). Mi intención fue sacar cita con el señor Bruno Pacheco, no con el señor presidente porque no era de mi interés”, se excusa.

Pedro Castillo rechazó ataques a la prensa

RELACIÓN CON FRAY VÁSQUEZ CASTILLO

El sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo es uno de los involucurados y dentro de las investigaciones se mencionaba que Villaverde le había comprado pasajes a Argentina y un carro, pero lo negó, y que por estas acusaciones se encontraba denunciando al abogado de Karelim López, César Nakazaki.

Sin embargo, aseguró que si conoce a Vásquez, porque le alquiló en cuatro oportunidades un vehículo. Dijo que fue a S/200 soles por día y que el alquiler fue en efectivo. Pero, lo conoció en campaña en el local principal de Perú Libre.

“Habré ido unas seis oportunidades y allí conocí a Fray Vasquez, creo que el estaba a cargo de los eventos y allí lo he conocido”, dice.

Villaverde dijo que le pidió su teléfono a Fray Vásquez, como lo hizo con Bruno Pacheco “sin saber” que iban a ser presidente (Pedro Castillo).

Finalmente, dijo que ya respondió que han conversado de temas de políticas de gobierno de ganar las elecciones y que no le ve nada de malo pedirle el teléfono “a una de las tantas personas” que estaban allí en el local de campaña.





