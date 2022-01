Bruno Pacheco asegura que no ha cambiado de versión respecto a los US$20 mil hallados en Palacio

Pacheco también aseguró que no existe un desbalance patrimonial. | Imagen: Canal N

El exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco, se presentó la mañana de este miércoles ante la comisión de Fiscalización del Congreso, que indaga las reuniones extraoficiales del presidente de la República, Pedro Castillo, en la casa del pasaje Sarratea, en Breña. Durante su participación, Pacheco señaló que los 20 mil dólares hallados por el Ministerio Público en el baño de su despacho fueron donación de sus hermanos, producto la venta de un terreno, para que pueda pagar una defensa legal por el caso de las presuntas presiones que habría ejercido en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

A su salida del Congreso, Pacheco sostuvo a la prensa que no ha cambiado de versión durante su presentación en el Legislativo respecto al origen de los 20 mil dólares.

“No es que yo haya cambiado mi versión. Es la versión que yo he dado desde un inicio. Yo dije que era producto de mis ahorros. Además, solo era una exhibición, no era una declaración”, dijo.

Aseguró que, pese a haber dicho en un primer momento que los 20 mil dólares encontrados eran parte de sus ahorros y ahora señalar que se trata de una “donación de sus hermanos”, no existen contradicciones o dobles versiones en sus declaraciones.

“Es parte de los ahorros de mi familia. Si tú vendes un terreno y te corresponde ese dinero y no te lo gastas, ¿no es tu ahorro? Es mi dinero que estaba ahorrado”, argumentó.

“NO HAY DESBALANCE”

Por otro lado, respecto al presunto desbalance patrimonial que evidenciaría el ex secretario general del Despacho Presidencial con ingresos en su cuenta bancaria suman S/ 95 193, sin considerar los US$ 20 000 hallados en el interior de un clóset ubicado en los servicios higiénicos de su despacho, Bruno Pacheco aseguró que no existe tal desbalance.

Aseguró que tenía 75 mil soles producto de los pagos que recibió como secretario general de Palacio y que además ya contaba con un dinero ahorrado antes de asumir el cargo, el cual, según indicó, ya había declarado. “(El desbalance patrimonial) son presunciones e hipótesis. De ninguna manera ha habido dinero en exceso. No hay un desbalance”, dijo.

Finalmente, dijo que si no declara a la prensa es porque existe un “derecho a la reserva” que debe respetar y que el próximo lunes daría declaraciones en el marco de su investigación, posteriormente señaló que daría entrevistas a los medios de comunicación.

SE REUNIÓ 5 VECES CON KARELIM LÓPEZ

Además, en la Comisión de Fiscalización, Bruno Pacheco aseguró que fue él quien se reunió con Karelim López, con la finalidad de coordinar una actividad en pro a los niños más necesitados por Navidad. Asimismo, indicó que fueron 5 encuentros con la cuestionada asesora.

Pacheco dio a conocer que López sugirió la idea de realizar una actividad para los niños de todo el Perú. Asimismo, quiso que en esta actividad participaran todas las delegaciones de menores. Pese a estas declaraciones, los parlamentarios no dudaron en cuestionar la versión del exfuncionario y pidieron detalle cómo financiarían dicho encuentro.

“Es una persona que conozco de años anteriores y apareció en Palacio a saludar y plantear un programa de proyección social. Como toda persona se le recibe. La gente tocaba la puerta y se le recibe. Y se le dijo que prepare su proyecto”, declaró.

