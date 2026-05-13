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Liga 1 reprogramó Universitario vs CD Moquegua: cuál es el nuevo horario del partido por fecha 16 del Torneo Apertura 2026

El cambio permitirá a los ‘cremas’ retornar el mismo día y concentrarse rápidamente en el desafío internacional, mientras que el local buscará aprovechar el peculiar horario para sumar ante uno de los grandes del torneo

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Universitario de Deportes – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
La Liga modificó el horario para favorecer la planificación del equipo crema. Entre viajes apurados, decisiones inesperadas y un calendario internacional al límite, la tensión se eleva en la recta final (Universitario de Deportes)

La Liga de Fútbol Profesional anunció una modificación en el horario del partido correspondiente a la decimosexta jornada del Torneo Apertura 2026 entre Deportivo Moquegua y Universitario de Deportes.

Este enfrentamiento, inicialmente agendado para las 15:00 del sábado 23 de mayo, fue adelantado a las 12:45 en el Estadio 25 de Noviembre. La decisión responde a la necesidad de que el plantel dirigido por Universitario optimice su regreso a Lima y ajuste su preparación para su siguiente compromiso internacional.

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El cambio también impacta en la programación del UTC frente a Sport Boys, que ahora se disputará a las 15:00, mientras que el resto de la fecha se mantiene sin alteraciones.

Ajuste de la Liga: razones detrás del nuevo horario

Universitario de Deportes – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
La Liga adelantó el duelo entre Deportivo Moquegua y Universitario para facilitar el retorno crema a Lima y optimizar la preparación del equipo antes de su reto internacional. (Liga 1)

La reprogramación del partido entre Deportivo Moquegua y Universitario de Deportes fue confirmada luego de que la Liga evaluara las necesidades logísticas del conjunto visitante.

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Según detalló el periodista Gustavo Peralta durante el programa Modo Fútbol, la modificación permite a Universitario regresar a Lima el mismo sábado y evitar una permanencia adicional en Moquegua.

“El partido se disputará el sábado 23 de mayo a las 12:45, con el objetivo de que la ‘U’ cuente con el tiempo suficiente para volver a Lima rápidamente, ya que tiene un compromiso internacional con Deportes Tolima”, indicó Peralta. La directiva del club consideró clave este ajuste para no comprometer la planificación de cara al cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Implicancias para Universitario y su calendario internacional

Universitario de Deportes – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
La cercanía del duelo ante Deportes Tolima obligó a Universitario a replantear su itinerario, buscando reducir tiempos de viaje y priorizar la recuperación del plantel. (Universitario de Deportes)

El cambio de horario responde directamente a los desafíos logísticos que enfrentaba Universitario de Deportes por la proximidad del compromiso ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.

Si el encuentro ante Deportivo Moquegua se mantenía a las 15:00, la delegación crema habría tenido que permanecer la noche del sábado en la ciudad del sur, lo que generaba complicaciones en la agenda y un incremento en los costos de viaje.

Según precisó Peralta, “jugar a las tres de la tarde obligaba al plantel a esperar un día más, lo que significa gastos adicionales y menos tiempo para la preparación del partido internacional”. Con la nueva programación, el equipo podrá retornar a Lima el mismo día y ajustar su trabajo previo al duelo continental.

Impacto en la jornada y cambios en otros partidos

Universitario de Deportes – Deportivo Moquegua – Liga 1 – Perú – deportes – 12 mayo
El ajuste del Deportivo Moquegua vs Universitario también modificó la agenda de UTC y Sport Boys, alterando parcialmente la programación de la fecha 16 del Apertura. (Sport Boys)

La reprogramación no solo afectó el partido entre Deportivo Moquegua y Universitario. La Liga de Fútbol Profesional también oficializó que el UTC vs Sport Boys, también correspondiente a la fecha 16, se disputará a las 15:00 en el estadio Héroes de San Ramón. El resto de los encuentros de la jornada mantiene sus horarios originales.

El Estadio 25 de Noviembre será el escenario del duelo adelantado, mientras que los equipos implicados ajustan su logística y preparación en función de los nuevos horarios. Deportivo Moquegua y Universitario llegan a este enfrentamiento con la mira puesta en sumar puntos clave en la recta final del Apertura, aunque para Universitario, fuera ya de la lucha por el título, el foco principal se traslada a la acumulación de unidades y el rendimiento internacional.

“La única tarde o noche libre que tenía la ‘U’ era ese momento, porque después debía jugar Copa Libertadores”, remarcó Peralta al explicar la justificación de la reprogramación. Con este ajuste, la Liga busca equilibrar la competencia local y las demandas de los equipos que representan al país a nivel internacional, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de ambos torneos.

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