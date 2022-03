Gabriela Herrera recuerda la vez que mostró más de la cuenta en Esto es Guerra: “Puse el pecho por el canal”

Gabriella Herrera recuerda la vez que mostró más de la cuenta en Esto es Guerra. (Foto: Composición)

Gabriela Herrera recordó la vez que sufrió un bochornoso incidente con su vestido durante su presentación en Esto es Guerra. Como se recuerda, la chica reality dejó ver parte de su cuerpo frente a todos sus compañeros y en plena transmisión en vivo.

En entrevista para Estás en Todas, la exparticipante de Reinas del Show rompió su silencio sobre su accidentado ingreso al reality de competencia, puesto que nunca llegó a decir nada al respecto pese a la viralización de las imágenes.

“El primer día lo mostré todo. Yo lo entregué todo. Puse el pecho por el canal, claro que sí”, expresó la rubia modelo entre risas, en clara referencia a la parte de su cuerpo que había dejado expuesta frente a cámaras.

Tras ello, Herrera explicó que se dio cuenta del percance porque Yaco Eskenazi, quien se desempeñó como conductor los primeros días del programa, le avisó que estaba mostrando más de la cuenta. “Fui caminando y veo que Yaco me dice ‘Gaby, tápate’. Y yo no entendía. Por atrás me decían ‘Gaby, súbete’. Yo veo abajo y digo ¡aaaah!”, sostuvo.

Por otro lado, habló sobre los cientos de TikTok que hicieron sobre su “destape” en Esto es Guerra e, incluso, aclaró que Gino Pesaressi no se le había quedado viendo como así muchos afirmaban en la plataforma.

“Para colmo salió un video de Gino, como que mirando. Pero no me estaba mirando a mí, sino que estaba viendo a Cachaza para decirle que me suba el vestido ”, precisó la guerrera.

REVIVE LA PRESENTACIÓN DE GABRIELA HERRERA

El pasado 23 de febrero, Gabriela Herrera fue presentada como la nueva integrante de Esto es Guerra en su tercer día de transmisión. La bailarina se mostró muy feliz, pero no contó que sufriría un percance con su vestido dejando ver más de la cuenta al momento de quitarse la capa que cubría su cuerpo.

Tras ser calificada como la nueva ‘Sabrosura’ del programa, la modelo recorrió la pasarela en medio de los aplausos de sus compañeros. Sin embargo, no se percató que la parte superior de su vestido estaba expuesta.

Fueron Yaco Eskenazi, Sully Saenz y Cachaza quienes se percataron de lo sucedido y rápidamente le advirtieron. La joven de 21 años solucionó el problema y continuó caminando por el escenario. Este hecho no le quitó la sonrisa del rostro ni pasó a mayores.

“Feliz, agradecida, emocionada y nerviosa, la verdad. Gracias por darme la oportunidad de estar en esta temporada tan importante por los 10 años de ‘Esto es guerra’. Es uno de los momentos más bonitos, voy a dar lo mejor de mí en el equipo que esté y daré mi 100%” , expresó.

¿QUIÉN ES GABRIELA HERRERA?

Gabriela Herrera es una joven de 21 años que cuenta con gran talento para el baile y la actuación. Su primera aparición en TV fue a los 7 u 8 años de edad, en el programa Habacilar. Luego, participó en La casa de Timoteo como bailarina y tuvo apariciones en Ven, Baila Quinceañera, espacio conducido por Karen Schwarz.

Su salto a la fama se debió a su ingreso a Combate. En ese programa no resaltó mucho por su destreza física, sino por los fuertes cruces palabras con algunas participantes, como Samahara Lobatón, Michela Elías, Luciana Fuster y Brenda Carvalho.

Antes de aparecer en Esto es Guerra, Gabriela Herrerra participó en Reinas del Show, convirtiéndose en una de las concursantes más destacadas. Sin embargo, perdió frente a Isabel Acevedo en la gran final.

