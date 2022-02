Isabel Acevedo es ampayada besando a su nuevo galán en las playas de Tulum: ¿Quién es Rodney Rodríguez?

Isabel Acevedo fue captada con su nueva pareja. (Foto: Captura ATV)





Magaly Medina regresó a la televisión peruana este 31 de enero y lo hizo con el ampay de Isabel Acevedo, quien había evitado hacer público su romance desde hace meses. La ganadora de Reinas del Show fue captada besando a su nuevo galán en las playas de Tulum, en México.

Recordemos que durante su participación en Reinas del Show, la popular ‘Chabelita’ confesó que su corazón ya estaba flechado por un misterioso galán. Sin embargo, evitó decir su nombre o dar información sobre él en todo momento para mantener en secreto su identidad.

Pero este último lunes, un reportaje de Magaly TV La Firme puso al descubierto el nombre y apellido de la nueva pareja de Isabel Acevedo: Rodney Rodríguez, con quien se fue de vacaciones a las playas de Tulum. Fue allí donde fue captada besándolo en un lujoso restaurante.

¿QUIÉN ES RODNEY RODRÍGUEZ?

Según el programa de espectáculos de Magaly Medina, Rodney Rodríguez es un electricista peruano de 40 años que radica en Washington, en Estados Unidos. Desde el 2012, tiene una empresa que ofrece el servicio de mantenimiento a casas y oficinas. Es padre de dos niños.

Al parecer, su negocio propio va viento en popa, ya que llevó de vacaciones a Isabel Acevedo a Tulum y se lució con ropa de marca durante sus salidas. Se especula que conoció a la ‘Chabelita’ durante uno de los muchos viajes de la bailarina a México.

Hasta la fecha, la ganadora de la última temporada de Reinas del Show no ha confirmado su romance con Rodney Rodríguez. Cuando el equipo de Magaly se contactó con su academia de baile y preguntaron por Rodney, contestaron que solo se trataba de su “amigo” y “socio”.

¿LA AYUDÓ CON SU ACADEMIA DE BAILE?

Magaly Medina comentó que su equipo descubrió que Rodney Rodríguez es amigo del dueño de la academia donde Isabel Acevedo da clases de baile en Estados Unidos . Incluso, la ‘Chabelita’ es imagen del local como “estrella de baile internacional”.

“Nosotros hablamos con el dueño de esta academia de danza y él nos dijo que es amigo del electricista, perdón, del nuevo novio de la Chabelita”, señaló la ‘Urraca’ para luego elogiar a Rodney por ser un hombre trabajador.

La 'Chabelita' fue captada besando a Rodney Rodríguez en las playas de Tulum.

¿CÓMO SE HIZO CONOCIDA ISABEL ACEVEDO?

Isabel Acevedo, más conocida como la ‘Chabelita’, ha participado en distintos programas como compañera de baile, como en Combate, Esto es Guerra y El Gran Show. Sin embargo, ganó gran relevancia cuando fue la pareja de baile de Christian Domínguez en el reality de baile de Gisela Valcárcel.

Pese a que el cumbiambero mantenía una relación sentimental con Karla Tarazona, la química entre ambos se dio durante las largas horas de ensayo y los rumores sobre un romance se iniciaron rápidamente. Con el tiempo, Christian terminó con la conductora e inició una relación sentimental con Isabel Acevedo.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo. (Foto: GV Producciones)

LA RAZÓN DE SU RUPTURA CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Luego de tres años de intenso romance, Christian Domínguez confesó que se acabó la relación con Isabel Acevedo en el 2019 porque “Chabela se cansó de ser la mochila de vida”.

Además, descartó que su relación haya encontrado su fin debido a una tercera persona, que se rumoreó en aquel entonces que sería Pamela Franco. “No habrá videos, audios, durante la relación con otra persona”, sentenció.

Por su parte, Isabel rompió su silencio y explicó que decidió alejarse de él porque no soportaba la presión mediática que cargaban ambos como pareja.

“Fue por cosas que ya no quería seguir cargando. Ustedes saben que estar con Christian es llevar toda esta situación mediática. Algunas mentiras que también de su parte, yo decía que no era sano para mí”, aclaró.

Asimismo, señaló que día acabó su romance oficialmente con el cumbiambero. “Mi relación acabó el domingo en la noche. Ahí tuvimos una conversación de cual traté de llevar el comportamiento más maduro y dije ya no puedo más con la relación y yo decidí terminar con él”, relató.

EL DATO: Hasta la fecha, Isabel Acevedo conserva el tatuaje que se hizo con su expareja Christian Domínguez. Según contó, no piensa borrárselo porque no le recuerda a él y porque no le guarda rencor.

