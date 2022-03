Bono Escolaridad 2022: fecha de pago y hasta cuándo puedes cobrar este beneficio. (Foto: Composición Infobae Perú)

El Gobierno del Perú anunció la entrega de un bono denominado “Bono Escolaridad”, dicho beneficio se otorgó con el fin de que los padres de familia tengan un apoyo económico frente a la dificil situación económica que trajo consigo el COVID-19. Cabe resaltar que este apoyo también fue impulsado tras anunciarse que los estudiantes regresarían a las clases presenciales en el mes de marzo.

¿CUÁL ES EL LINK DEL BONO ESCOLARIDAD?

Muchos son los padres que aún no saben si han recibido o no el bono, sin embargo deben de tomar en cuenta que para acceder a este beneficio existen ciertos requisitos y que además no existe ningún link para saber si son acreedores o no del beneficio. El pago es automático y es por ello los requisitos.

¿DE CUÁNTO ES EL MONTO ?

El monto del subsidio es de 400 soles y es un pago único. o habrán más pagos, según informó el gobierno.

¿CUÁNDO PAGARON Y CÓMO SABERLO?

Además, deben de tomar en cuenta que el bono ya se entregó en el mes de enero exactamente entre las fechas 17 y 28 del mes en mención, y el beneficio debe de salir registrado en su boleta de pago. Pero aquellos que por motivos ajenos no hayan visto reflejado el monto en su boleta de enero, pueden acercarse al Banco de la Nación para hacer el cobro.

Los servidores públicos recibirán el bono siempre que cumplan con los requisitos que mostraremos a continuación, mientras que los trabajadores del sector privado deben de esperar la decisión de la empresa, si es que bajo decisión propia decide otorgarles el servicio o no.

ESTOS SON LOS REQUISITOS QUE DEBEN DE CUMPLIR

- Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres meses a la fecha prevista en el literal precedente. Si cuenta con menos de tres meses, el beneficio se abona en forma proporcional a los meses y días laborados.

- Estar laborando a la fecha de vigencia de la presente norma, o en desanso vacacional o licencia.

Pero como lo mencionamos, solo son algunos profesionales o grupos de trabajo quienes podrán recibir este beneficio y eso también debes de tomarlo en cuenta antes de ir a una ventanilla del Banco de la Nación.

BENEFICIARIOS DEL BONO ESCOLARIDAD

Estos fueron los trabajadores en Perú que fueron beneficiados con el pago de la bonificación por escolaridad para este año 2022.

- Docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220.

- El personal de la salud del Decreto Legislativo Nº 1153.

- Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público.

- Personal de las Fuerzas Armadas.

- Personal de la Policía Nacional del Perú.

- Pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091.

- Los trabajadores del Sector Público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada también percibirán la bonificación por escolaridad.

- Los servidores penitenciarios.

- Los auxiliares de educación nombrados y contratados en las instituciones educativas públicas.

- Los jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.

- Los jueces supernumerarios del Poder Judicial.

- Los fiscales provisionales que no se encuentran en la carrera fiscal del Ministerio Público.

¿QUÉ HACER SI NO ME DEPOSITARON?

Si has revisado tus planillas de pago correspondientes al mes de enero, y no registra el depósito del Bono Escolaridad 2022 , lo que debes hacer es notificarlo de inmediato a la entidad donde laboras para que la oficina administrativa pueda brindarte la asesoría que necesitas.

SEGUIR LEYENDO