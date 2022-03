Bono 210 EsSalud: Link, lugares y fechas de pago para trabajadores privados y estatales

Bono 210. (Foto: Captura El Peruano)

El bono de 210 soles de EsSalud, es un subsidio extraordinario por parte del Estado que se le brinda a todos los trabajadores formales que pertenezcan al sector privado, cuyos ingresos sean menores o iguales a 2,000 soles. Este bono ya se otorgó a los trabajadores del sector estatal; sin embargo, los del privado aún tienen fechas de pagos pendientes.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el pago se realiza por intermedio de EsSalud y se deposita en cuentas de los bancos asociados. El fin del otorgamiento de este bono extraordinario de 210 soles es como medida de apoyar a las personas en cuanto a la reactivación económica, debido a las diversas restricciones y subida de precios a causa de la COVID-19.

Toma en cuenta que este monto (210) es adicional al sueldo que se percibe. Es decir, si la empresa le deposita mensualmente al trabajador 1000 soles, con este bono el trabajador verá 1210 soles en su cuenta (por única vez).

¿Cómo saber si me toca el bono 210 de EsSalud?

Para saberlo el Gobierno del Perú ha habilitado una página web en la que puedes realizar estas consultas y a continuación, te daremos el paso a paso para descubrir si eres o no beneficiario del Bono 210 EsSalud.

1. Ingresa al único LINK oficial del estado: https://bono210.essalud.gob.pe/

2. Coloca tu número de DNI.

3. Escribe tu dígito verificador del DNI.

4. Haz clic en ‘No soy un robot’.

5. Acepta la política de confidencialidad.

6. Por último, haz clic en ‘Consultar’.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono 210?

Si no saliste como beneficiario de este subsidio es muy importante que tomes en cuenta que para acceder a él hay ciertos requisitos que debes de cumplir. Eso sí, evita caer en mafias o personas inescrupulosas, ya que los requisitos se conocen de forma automática según las diversas bases de datos del gobierno. Esto quiere decir que si no cumples con alguno de los requisitos, simplemente no te tocará el bono y no hay algún tipo de trámite para revertir esto.

Estos son los requisitos a cumplir:

- Ser trabajador formal y estar registrado en la planilla electrónica declarada ante Sunat durante los meses de julio, agosto o septiembre del 2021.

- La remuneración (sueldo) debe ser igual o menor a 2,000 soles mensuales.

- El trabajador/trabajadora no debe de pertenecer a modalidades formativas laborales (practicantes) o ser pensionista.

CRONOGRAMA DE PAGO POR BANCO

Es importante saber que el pago ya inició el 21 de enero, en el cual se beneficiaron 902,083 trabajadores formales del sector privado.

Recuerda que los pagos se realizan a la cuenta que el trabajador tiene en los bancos asociados.

BANCO BBVA:

Hoy se realiza el último abono a las cuentas de los clientes que tengan como último digito de su DNI el número 9.

Cronograma de pago BBVA. (Foto: Captura BBVA)

BANCO BCP:

El pago a aquellos trabajadores que tienen una cuenta BCP ya se realizó y solo fue un solo grupo, es por ello que no existe un cronograma para los beneficiarios de esta entidad bancaria.

BANCO BANBIF Y SCOTIABANK:

Este es el cronograma de pago.

Cronograma de pagos para Scotiabank t BanBif. (Foto: Captura EsSalud)

¿Hasta cuándo realizarán el pago del bono?

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Seguro Social, se tiene pronosticado realizar dicho pago hasta el 31 de marzo del 2022.

