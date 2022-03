Michelle Soifer pasó un día como trabajadora de limpieza pública. (Foto: Captura TV)

Micheille Soifer fue la segunda figura de la televisión peruana en pasar por la nueva secuencia ‘Chamba extrema’ que comenzó a realizar el programa En boca de todos para mostrarle a los televidentes la realidad de los diferentes oficios que las personas viven a diario.

La cantante nacional se puso en la piel de una trabajadora de limpieza pública en el distrito de la Victoria y según contó en el video, se tuvo que levantar a las 3 de la mañana para comenzar con su jornada laboral dirigiéndose primero a la base de limpieza Municipal para recoger su uniforme.

“Estoy muy agradecida por ayudar y nerviosa porque es la primera vez voy a hacer esta labor”, dijo mientras se preparaba para salir a las calles. Lo primero que se le vio hacer fue acompañar a dos hombres en el clásico camión de la basura que recorre las calles de Lima.

La chica reality estuvo recogiendo diferentes bolsas de basura y desmontes de basura que se acumulan del día. “El olor es insoportable, se encuentra de todo, comida malograda...”, dijo al mismo tiempo que comenzaba a quejarse de dolores de espalda y hacía gestos de desagrado.

Asimismo, pidió a las personas que no tiren los desechos en las veredas y pistas, y que tomen consciencia de que hay “trabajadores en la calle que están tratando de mantenerlas limpias”. Tras ver esta primera parte del informe, Micheille aseguró que es una nueva mujer.

“Yo creo que después de eso, hoy soy otra persona. Voy a tener mucho cuidado con eso (botar la basura en la calle)“, acotó para dar pase a la segunda parte del video.

Michelle Soifer a punto de desmayarse al pasar una noche como trabajadora de limpieza pública. VIDEO: América TV / En boca de todos

La también actriz no dudó en coger su escoba y recogedor para acompañar a otras 3 trabajadoras que se dedican a la limpieza de calles en horas de la madrugada. Según detalló una de ellas, la jornada laboral va desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y se les encarga limpiar 13 cuadras por noche.

En otro momento, Micheille señaló que ella también barre y limpia en su casa, pero que no se compara a lo que hacen día a día las conocidas también como ‘barrenderas’. “Yo quiero que las personas tomen consciencia y agarren una bolsita (para tirar sus desechos al tacho)”.

Finalmente, hubo un momento en que la artista nacional pareció haberse rendido pues el dolor de espalda no la dejaba tranquila. Al culminar, se mostró agradecida por haber sido convocada para pasar por dicha secuencia y resaltó el labor que cumple cada mujer barriendo las calles.

“Yo aprendí a valorar cada cosita que a veces uno se queja de las cosas pequeñas, llega renegando del trabajo, siempre nos estamos quejando porque es natural, pero realmente aprendí a que hay que valorar hasta lo más mínimo”, sentenció.

MICHELLE SOIFER Y ROSÁNGELA ESPINOZA DISCUTEN EN VIVO

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza protagonizaron un tenso momento cuando la cantante no pudo pasar un reto de altura por su fobia a los juegos donde tiene que lanzarse desde lo alto. Ante ello, la popular ‘Chica selfie’ hizo su aparición para darle algunos consejos a su compañera de trabajo. Sin embargo, esto no fue tomando de buena manera por la intérprete de ‘La nena’.

“No vengas Rosángela, cuando te toque subes y tú haces tu escándalo, pero si me toca a mí la competencia no tienes por qué meterte”, dijo muy ofuscada la cantante al ver a la modelo. “Michelle relájate porque vine de muy buena onda“, señaló la tiktoker.

Michelle Soifer enfureció con Rosángela Espinoza por intervenir en su reto de altura, el cual no pudo cumplir.

