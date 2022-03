Janet Barboza tiene bochornoso incidente en América Hoy. (Foto: América TV)

La conductora de América Hoy, Janet Barboza, llegó de Cajamarca donde hizo una transmisión en vivo el pasado jueves 10 de marzo para el programa. Tras esta visita, la conductora llegó al espacio con su canasta de frutas, pero no salió como lo esperaba. Se le terminó cayendo todo al piso.

La animadora entró al set sin ser presentada, e indicó que ya estaba cansada de esperar. Sin embargo, para aliviar los ánimos, anunció que traía fruta típica de San Ignacio, Cajamarca. Es así como Janet Barboza presentó al zapote, un fruto bastante grande.

Cuando procedió a repartirlo, la animadora no pudo soportar el peso de la canasta, la cual cargaba con una mano y se le terminó cayendo a vista y paciencia de sus compañeros, quienes no dudaron en reírse. Edson Dávila procedió a ayudarle, mientras que Mario Irivarren, quien fue colaborador del programa este viernes 11 de marzo, confesó que nunca había visto la fruta.

Janet Barboza llega al programa con su canasta de frutas y se le cae en pleno set de América Hoy. (Video: América TV)

Cabe indicar que el exintegrante de Esto es Guerra llegó a América Hoy en reemplazo de Christian Domínguez, pues esta vez tuvieron como invitada Isabel Acevedo y tocaron el tema de “los picaflores” (hombres que no respetan y le gustan todas las mujeres).

“No sabía que para hablar del tema iban a traer expertos también, ah. Ya entiendo por qué vine yo y no Christian. Gracias”, dijo Mario causando la risa de los presentes.

Como se recuerda, Irivarren está fuera de la TV tras no ser convocado en la última temporada del reality de América TV. Mientras tanto, se dedica a promocionar marcas en sus redes sociales y a su tienda de ropa en Gamarra.

“¿Por qué no me llamaron (de Esto es Guerra? no sé. No lo he conversado en ningún momento, con nadie de producción. Tampoco he preguntado sinceramente, si me llaman y valoran mi chamba chévere, y si no, no”, señaló en su momento al reportero de Magaly Medina.

MARIO IRIVARREN YA NO VE ESTO ES GUERRA

Tras romper su vínculo laboral con Esto es Guerra, Mario Irivaren confesó en Amor y Fuego que no enciende su televisor para ver el reality, pues a la hora que lo emiten se encuentra realizando otras actividades como para estar atento a lo que sucede.

“No estoy en mi casa por lo general a esa hora. Yo me entero todo por el Instagram. Ayer lo vi un ratito, pero no es que a las 7 de la noche esté en mi casa sentado para ver el programa”, reveló.

