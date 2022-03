Mario Irivarren: ¿Por qué no lo llamaron a Esto es Guerra y qué está haciendo tras quedar desempleado?

Mario Irivarren no fue convocado para EEG. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra se estrenó el pasado lunes 21 de marzo, y grande fue la sorpresa de muchos cuando no nombraron a Mario Irivarren como uno de los integrantes de la nueva temporada. Como se sabe, el modelo era una de las figuras más representativas del reality. Sin embargo, en la edición de sus 10 años no lo veremos al modelo.

Ante ello, muchos se preguntan a qué se está dedicando la pareja de Vania Bludau. Cabe señalar que Mario es una de las figuras que ha resaltando en muchas oportunidades que no tenía fecha de retiro, y que se quedaría en este tipo de programas hasta que sea posible.

El programa Magaly TV La Firme fue a su encuentro para consultarle qué es lo que estaba haciendo hoy que día que está fuera de la TV, el que era su trabajo fijo. Muy tranquilo, Mario no dudó en dar una extensa entrevista para el programa de ATV, dejando atrás los conflictos con la producción que en algún momento lo criticó muchas veces, sobre todo cuando le faltaron el respeto a la autoridades tras no cumplir las reglas impuesta por el gobierno debido a la pandemia.

El modelo no se explica por qué no lo volvieron a llamar de Esto es Guerra, sin embargo, está dedicando su tiempo al surf, a su tienda de ropa y a promocionar algunas marcas a través de sus redes sociales. Cabe recordar que el modelo también es considerado influencer.

“¿Por qué no me llamaron (de Esto es Guerra? no sé. No lo he conversado en ningún momento, con nadie de producción. Tampoco he preguntado sinceramente, si me llaman y valoran mi chamba chévere, y si no, no”, señaló al reportero de Magaly Medina.

Irivarren no desespera y disfruta sus días con su novia Vania Bludau, con quien ha demostrado gran química, tanto en su relación como para realizar sus video de TikTok.

Al parecer, Irivarren se ha empeñado en hacer buenas migas con los programas de la farándula, pues previo a su declaración a Magaly Medina, tampoco tuvo ningún problema en hablar para Amor y Fuego. Aquí señaló que no sabía si entraría al reality, pues aún no firmaba contrato.

“El por qué no sé, ya eso depende de producción. No sé ni siquiera quiénes van a volver, quiénes van a regresar. No tengo nada firmado y la prueba es que te puedo hablar (declarar para Willax TV)”, dijo Irivarren.

Además, no descartó la posibilidad de sentarse en el set de “Amor y Fuego” de Willax TV y conversar con los conductores Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Sí, se puede conversar, no hay ningún problema de verdad. Ahora tengo que esperar un periodo que ya está por culminar”, indicó.

LOS INICIOS DE MARIO IRIVARREN EN LA TV

Mario Irivarren inició su camino como chico reality en el 2011, con el estreno de Combate, programa conducido en ese entonces por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller. Es aquí donde conoce a Vania Bludau. Sin embargo, solo eran muy buenos amigos. Años después ingresa a Esto es Guerra, donde permaneció hasta la penúltima temporada, en el 2021. Para esto, el modelo ya tenía una relación con la morocha.

Según contó Mario, todo nació de manera repentina, cuando ella ya vivía en Estados Unidos y él estaba en el reality de América TV. Un día, cuenta Irivarren, le invitó a una salida de amigos aprovechando de que ella estaba en Perú. De pronto, algo surgió entre ellos. Una vez que Vania tuvo que regresar al extranjero, se dieron cuenta que se estaban enamorando.

Sin embargo, no es el único amor que se le conoce a Mario, también ha sido pareja de Alondra García Miró e Yvanna Yturbe, quien hoy en día está casada con el futbolista Beto Da Silva, y con quien tiene una bebé. Por su parte, García Miró tiene una relación con Paolo Guerrero.

Mario Irivarren no pierde las esperanzas de ser convocado una vez más a Esto es Guerra. Mientras ello pasa, sigue adelante con su tienda de ropa y publicitando sus marcas a través de las redes sociales.

